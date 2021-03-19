الجيش اليمنى بدعم من التحالف يصد هجوما للحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - كما تمكن الجيش اليمنى، من تدمير آليات ومعدات ومقتل عدد من العناصر الحوثية فى الكسارة بمأرب. وبحسب "العربية"، حاولت الميليشيات الحوثية التقدم نحو الكسارة فى مأرب وتم التصدى لها، ودعمت مقاتلات التحالف الجيش اليمنى عبر تدمير آليات للحوثيين وعناصرهم فى مأرب.

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