عطل مفاجئ يصيب تطبيق “واتساب” عالميا اليوم الجمعة اليكم أسباب العطل

بعد عودة خدمة واتساب للعمل من جديد بعد عطل عالمي أستمر لعدد كبير من الدقائق، تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي خبر إنقطاع الخدمة الذي استمرة لفترة طويلة، خاصة إن موضوع إنقطاع الخدمة لم يقتصر على تطبيق واحد أو بلد واحد ولاكن الخدمة انقطعت عن عدد من تطبيقات التواصل منها فيس بوك تويتر وانستغرام وكذلك ماسنجر، وتم التقدم بشكاوي من عدد كبير من الدول العربية والغربية حول حدوث عطل مفاجئ في واتساب.

عطل مفاجئ ” واتساب” اليوم الجمعة

تكرار موضوع إنقطاع خدمات التواصل المفاجئ تشغل بال العديد من رواد التواصل الاجتماعي ومستخدمي شبكة الإنترنت بصورة مستمرة، حيث تم اليوم الجمعة 19 مارس 2021 إستقبال 3 آلاف شكوي من مستخدمي واتساب عن عطل مفاجئ في خدمات واتساب حيث فقد الكثيرين القدرة علي الإتصال، حيث توقفت خدمة إرسال واستقبال الرسائل عبر التطبيق بصورة تامة، وكان التوقف ملحوظ حيث أنة لم يكن قصير بل عطل ملحوظ أستمر لدقائق طويلة.

أسباب إنقطاع واتساب وفيس بوك

أصبح إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت من الأشياء الأساسية في يوم وحياة كل إنسان، ونتيجة حدوث عطل وانقطاع مفاجئ في واتساب آثار الموضوع ضجة كبيرة خاصة انة حدث بصورة عالمية وتلقي موقع “داون ديتيكتور” المسئول عن الأعطال الخاصة بخدمات التواصل الكثير من الشكاوي بلغ عددها 3 آلاف شكوي من مستخدمي واتساب في العديد من الدول ومنها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وحتي اللحظة لايزال سبب العطل المفاجئ مجهول ولم يتم الإعلان عن اي اسباب حتي اللحظة الحالية وتتزايد التساؤلات لمعرفة سبب العطل خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الانقطاع الذي قد يستمر لبضع دقائق أو ينتهي في ثواني معدودة.