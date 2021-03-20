طريقة تحميل ماين كرافت مجانا في 5 دقائق بدون فيزا

طريقة تحميل ماين كرافت يعتبر تحميل ماين كرافت من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع، حيث تنتشر تلك اللعبة في معظم أنحاء العالم مما زاد عدد تحميلات تطبيق اللعبة لأكثر من 10 ملايين عملية تحميل، وهي ضمن الألعاب المدفوعة بهدف تنمية مهارة اللاعبين وكذلك تزويدهم بالمعارف الكثيرة والجديدة بشكل مسلي وممتع.

طريقة تحميل ماين كرافت

كيفية تحميل ماين كرافت على الهاتف يتوفر تحميل ماين كرافت على أجهزة الهواتف المختلفة من الآي باد أو الآيفون أو الأندرويد، ولكنها إصدارات غير مجانية، وفيما يلي طريقة تحميل تلك اللعبة من خلال متجر التطبيقات.

تقوم بالدخول على الصفحة الخاصة بلعبة ماين كرافت عبر متجر التطبيقات.

ثم تقوم بالضغط على زر ثمن اللعبة من خلال صفحة التحميل.

ثم تقوم باختيار الطريقة المناسبة للدفع مع استكمال العملية.

ثم قم بالانتظار إلى أن ينتهي التحميل ثم تقوم بتشغيلها عبر القائمة.

تقوم بالدخول على الصفحة الخاصة بلعبة ماين كرافت عبر المتجر.

ثم تقوم بالضغط على زر ثمن اللعبة.

تقوم بالضغط على زر المتابعة باللون الأخضر.

ثم تقوم بكتابة المعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية ثم تقوم بشراء اللعبة.

ثم تقوم بالانتظار إلى أن ينتهي التحميل ثم تقوم بتشغيل اللعبة والبدء بها.

رابط تحميل ماين كرافت مجاناً على الهاتف

كيفية تحميل ماين كرافت على للآيفون والآيبادطريقة ماين كرافت للأندرويد

تستطيع تحميل نسخة من لعبة ماين كرافت بشكل مجاني على الهواتف الذكية وكذلك الأجهزة اللوحية عبر المتجر الخاص بالتطبيقات من هنا، حيث توفر الشركة المنتجة للعبة النسخة المجانية الأشخاص الذين لا يرغبون بدفع الأموال مقابل الألعاب الإلكترونية.