كيفية تحميل فورت نايت في 3 دقائق علي أي جهاز أو لاب توب

كيفية تحميل فورت نايت تعتبر اللعبة القتالية فورت نايت واحدة من أروع الألعاب التي تصنف من ضمن الألعاب القتالية والحركية، حيث ظهرت لعبة فورت نايت مؤخراً وانتشرت بشكل واسع بين الأعمار والأجيال المتنوعة، بالإضافة إلي ذلك فإن لعبة فورت نايت تدعم كافة أنظمة الأجهزة سواء الأندرويد أو الأبل، وكذلك أيضاً فإنه يتاح إمكانية تحميل اللعبة على أجهزة اللاب توب، وتعتبر لعبة فورت نايت واحدة من إصدارات شركة Epic Games والتي قامت بإطلاقها سنة 2017.

كيفية تحميل فورت نايت

التحميل الخاص بلعبة فورت نايت قامت شركة Epic Games بالتصريح عن إمكانية القيام بعملية تحميل للعبة عبر الموقع الرسمي التابع للشركة وهو موقع Epic Games، وطريقة التحميل كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع شركة Epic Games بطريقة مباشر.

قم بعملية تسجيل دخول إلى الموقع الرقمي.

الآن قم بالبحث في المربع الخاص بالبحث داخل الموقع عن اللعبة.

الآن اضغط على أيقونة التحميل فقط.

رابط تحميل الخاص بلعبة فورت نايت بطريقة مباشرة

للقيام بعملية التحميل الخاصة بلعبة فورت نايت بطريقة مباشرة على جهازك الاندرويد قم باتباع الخطوات الآتية: