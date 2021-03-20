الاتصالات للتعليم شروط خدمة الرسائل ، القصيرة والأحكام الخاصة بالتراخيص، وفق ما صرحت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تم مراجعاتها من قبل الوزارة، حيث وجه منذ قليل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله بن عامر السواحة، تعميمًا إلى وزارة التعليم السعودية، يتضمن توضيح لكافة الشروط وجميع الأحكام الخاصة، بخدمة تقديم الرسائل القصيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التعاقد فقط، مع مقدمي الخدمة وجميع المرخص لهم القيام بذلك ، من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والجدير بالذكر أن التعميم الموجه من قبل وزارة الاتصالات، لوزارة التعليم السعودية، بتضمن أيضا كافة الإدارات، وجميع الأقسام ومكاتب التعليم بالمملكة، إضافة إلى شرط خاص بسعودة عدد من الوظائف الخاصة بتراخيص خدمة الرسائل القصيرة.

الاتصالات للتعليم شروط خدمة الرسائل

والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، هي المسؤولة عن جميع وسائل الاتصال، في المملكة العربية السعودية، وقد أصدر معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات، التوجيه بالتعميم بشأن خدمة الرسائل القصيرة، لوزارة التعليم، وذلك للحد من الرسائل الاقتحامية، كذلك بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، في برنامج التحول الرقمي، إضافة إلى سعودة عدة وظائف خاصة بهذا الشأن وسنذكر في التالي بالترتيب، جميع الأحكام والخاصة والشروط الخاصة بهذا الشأن.

وعن كافة الشروط التي وجهتها وعممتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إلى وزارة التعليم السعودية، نذكرها بالترتيب التالي:

وجوب الالتزام بكافة الضوابط، للحد من الرسائل الاقتحامية التي يتم إرسالها. وجوب اقتصارالخدمات التعليمية، فقط على أصحاب المهن، الذين تم الترخيص لهم، من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمزاولتها، وفق الأنظمة المرعية، مع شرط الإلزام بالحصول على الجهة المختصة بالترخيص، وذلك كشرط لكي يبدأ تقديم الخدمة. شرط وجوب أن تحتوي كافة الإعلانات، أو جميع المنشورات الدعائية للخدمة، على أرقام الخدمات المخصصة للخدمة المعلن عنها فقط، مع وجوب كتابة سعر الرسالة بخط واضح ومقروء، ووجوب أن يظهر الرسالة في الإعلان المرئي، وذلك بهدف أن يعلم المستفيدون من الإعلانات، بكافة التفاصيل قبل الحصول على الخدمة. شرط استخدام مراكز الرسائل، وشبكات الاتصالات المرخص لها من قبل الوزارة، في المملكة العربية السعودية، عند إرسال أي رسالة. شرط القيام بالتنسيق مع مشغلي شبكات الاتصالات، المرخص لهم من قبل الوزارة داخل السعودية، عند استخدام مراكز إرسال الرسائل الخاصة بهم، الموجودة في السعودية، لإرسال مجموعة الرسائل القصيرة للمستفيدين خارج أراضي المملكة العربية السعودية، مع العلم أن الطرف المرخص له، يتحمل كافة التبعات القانونية، وكذلك المالية، والتي قد يواجهها المشغل في حالة أن يقوم المرخص له، باقتراف أحد المخالفات المذكورة بالاتفاقيات الدولية، والتي تحكم علاقة المشغل الداخلي، مع المشغلين خارج أراضي المملكة السعودية. شرط اقتصار بيع الرسائل إلى العملاء بشكل مباشر، من المرخص له لتقديم خدمة الرسائل القصيرة، فئوي من النوع ب، ولا يحق للمرخص له، تقديم خدمة الرسائل القصيرة في تعاقدات من الباطن. لا يمكن للمرخص له من قبل الوزارة بالمملكة، القيام بتقديم خدمة الرسائل القصيرة، فئوي من النوع ب، وعلى العملاء إعادة بيع الرسائل القصيرة لأي شخص، سواء كان ذلك لمرخص له، أو كان فرد، أو حتى كونه شخصية اعتبارية. يحظر على المرخص له من الوزارة، إعادة بيع الرسائل القصيرة، لأي جهة خارج الأراضي السعودية. بالنسبة للخادم الرئيسي لابد من أن يكون من داخل السعودية، ويتم تخزين البيانات داخليًا. يحظر استخدام الخدمة، كوسيلة لتحصيل مبالغ مالية لخدمات أخرى، مثل خدمة الاشتراك في موقع على الإنترنت، أو أي خدمة أخرى.

تعرف على شرط سعودة عدة وظائف ممذكورة ببيان وزير الاتصالات

وقد اشترطت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على المرخص له من قبلها، سعودة عدة وظائف، نذكرها بالترتيب التالي: