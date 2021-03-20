الجيش اليمنى : مقتل 83 من الحوثيين فى معارك خلال 35 ساعة غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، بأن "المعارك التى دارت خلال الـ 35 ساعة الماضية فى جبهتى هَيلان والكَسارة، أسفرت عن مصرع أكثر من 83 من الحوثيين، إلى جانب عشرات الجرحى".
وأشار المركز إلى "تدمير مدفعية الجيش آليات للحوثيين فى مواقع متفرقة غربى مأرب، وتكبّيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، فى حين استعادت القوات آليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".
وقال، إن "طيران التحالف العربى دمّر 5 آليات كانت تحمل تعزيزات غربى هيلان، وثلاث آليات مدرعة وعربتين (بى إم بى) فى جبهة الكَسارة"، مؤكداً "مقتل جميع من كانوا على متنها".
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