أسباب تعطل خدمات فيسبوك مسنجر وانستجرام وواتسب أب

تلاحظ للآلف المستخدمين تعطل خدمات برنامج فيسبوك مسنجر الشهير، وأيضاً واتس آب، وخدمات انتسجرام، والتي تعد من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج المحادثة، والتي يستخدمها الملايين حول العالم، ويعتمد عليها الآلاف في إنهاء أشغالهم والتواصل مع زاويهم، وقد صدرت العديد من الشكاوى على المنصات العالمية التي تتيح خدمة تقديم شكوى، في حالة حدوث أي مشكلة في الخدمات العالمية للمنصات، ومتابعة حالة التفاعل للتحقق من إن كان تلك الواقعة عامة أم أنها تخص منطقة بعينها.

توقف مسنجر فيسبوك

الكثير من المختصين لم يتوصلوا إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطل خدمات فيسبوك مسينجر، أو الواتس أب، وخدمة انستجرام، وأفاد آخرون أن الشركات المختصة تقوم بعملات الفحص للوقوف على المسبب لوقف الخدمة التي تأثر بها العديد من دول العالم، في ذات الوقت، وكانت المنطقة العربية بطبيعة الحال التي عانى المستخدمين فيها، بتلك الحالة، بعد توقف إرسال الرسائل على مسسنجر، والواتس آب، كونهم من أكثر خدمات مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتخطى مستخدميها الملايين من العملاء.

سبب تعطل انستجرام وفيس بوك

التحقق من أعطال واقع التواصل الاجتماعي، تبدأ بمفحص المكونات الشخصية للدخول على الخدمة، من خلال موديم الإنترنت، وحالة الاتصال والحاسب الآلي، بعدها يتم البحث عبر المواقع الرسمية، عن وجود أي تنويهات حول عدم إتاحة الخدمة أو توقفها والمسببات المتعلفة، وقامت شركة فيسبوك بتأكيد عودة الخدمة منذ دقائق، ولم تشير الشركة لأي مسببات، أدت إلى العطل، وسيكون في وقت قريب بيان رسمي يفسر لما توقفت خدمات انسجرام ومسنجر، إن كانت فنية أو سبرانية.

عودة خدمات مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانقطاع

منذ دقائق استقرت خدمة مسنجر وبدأ في إرسال الرسائل والتفاعيل مع المستخدمين، وغير أن الكثيرون تأثروا بتلك الفترة الغير متوقعة، وبالأخص من ترتبط أعمالهم بمواقع التواصل الاجتماعي، هذا بجانب التواصل اليومي بين الإقراب والأصدقاء، وكان لحالة التوقف أصر كبير وتفاعل لحث الشركة على سرعة الإصلاح بما لا يؤثر عليهم، وعلى قضاء حوائجهم بشكل طبيعي كما كان معتاد تنفيذه.