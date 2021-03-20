البرازيل تسجل 2.815 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 2.815 وفاة جديدة بالفيروس. ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 11.871.390، والوفيات إلى 290.314 حالة. وحذر باحثون من معهد الرعاية الصحية الرائد فى البرازيل "فيوكروز" من أن البرازيل تواجه أخطر أزمة صحية فى تاريخها، مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا.

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