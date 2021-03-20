نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام الجديد 2021 برقم الإستمارة وتقديم إلتماس

نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام الجديد 2021 بعد الإعلان عنها وإعلان وزارة التعليم العالي السودانية عن إنتهائها من التدابير اللازمة وجميع التنسيقات الفنية للإستعداد للإعلان عن نتيجة القبول للجامعات السودانية لعام 2020 – 2021 ميلادى، قامت الوزارة بإعلان نتيجة القبول للكليات السودانية يوم الخميس 4 مارس.

وذلك خلال مؤتمر صحفى كبير تم الإعلان خلاله عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بذلك الحدث تفصيلاً، كما سيتم الإعلان الرسمى عن نسبة قبول الجامعات والكليات السودانية وأيضاً نسب التحصيل والإفصاح عن خطة الوزارة التي قامت باعتمادها في التقديم الإلكتروني للقبول بجامعات السودان.

تفاصيل مؤتمر وزارة التعليم العالي السودانية

إنعقد المؤتمر فى تمام الساعة 1 ظهراً وكان المؤتمر تحت رعاية وتشريف البروفيسيرة إنتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي وحضور وكيل الوزارة البروفيسور سامي شريف وحضور مدير الإدارة العامة للقبول الجامعى ومدير الإدارة العامة لمركز المعلومات لوزارة التعليم العالي السودانية.

وقد صرح البروفسيور سامي شريف وكيل الوزارة بأن المؤتمر تضمن الإعلان عن نتيجة القبول لجامعات التعليم العالي الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، مشيراً بأن المؤتمر إنعقد بمقر وزارة التعليم العالي بشارع البلدية، وتم دعوة جميع وسائل الإعلام سواء كانت المقروءة أو مسموعة أو مرئية وأيضاً جميع الوسائل الإلكترونية.

وذكر البروفيسور أن نسبة التقديم الإلكترونى للجامعات فى الدور الأول إقتربت من نسبة 113% بإجمالى عدد متقدمين 159.259 طالب وطالبة عملية التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي للدور الأول وصلت النسبة العامة للطلاب الذين أكملوا عملية التقديم بها 113% لعدد 159.259 طالبا َوطالبة، موضحا بأن فترة التقديم للتعليم العالي كان عليها إقبال كبير ملحوظ من الطلبة الذين تم إنهاء مراحل التقديم بسهولة تامة ويسر.

وأضاف أنه تم إتاحة كل ما يحتاجة الطالب خلال تقديمه بالموقع الإلكتروني المخصص لإستقبال طلبات التقديم بالجامعات السودانية، وكل ما يحتاجه من معلومات وإرشادات وشمل ذلك توفير دليل إلكترونى يرشد الطالب إلى أى معلومة يحتاجها لتعينه على إستكمال خطوات التقديم والإجابة على جميع الأسئلة التى تشغل بال الطلبة وأولياء الأمور بخصوص التقديم الطلاب، فضلاً عن توفير وسيلة مساعدة خلال وسائل التواصل الاجتماعي و توفير رقم هاتف (2511) على مدار 24 ساعة طوال فترة التقديم لمساعدة الطالب والإجابة عن الاستفسارات مما كان هذا عامل مساعد في سهولة التقديم دون أى عقبات تُذكر.

رابط معرفة نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام الجديد 2021 برقم الإستمارة

قامت وزارة التعليم والبحث العلمي السودانية بتخصيص هذا الرابط رابط موقع نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام الجديد 2021 رابط موقع نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام الجديد 2021 يمكن للطلاب الدخول عليه لمعرفة نتيجة القبول من خلال رقم الإستمارة الإلكترونية التى حصل عليها الطالب بعد إتمام خطوات التقديم، وتم تفعيل الرابط بعد إنعقاد المؤتمر الصحفي مباشرةً والذى تم الإعلان الرسمي خلاله عن نتيجة قبول الجامعات والكليات السودانية.

تقديم إلتماس نتيجة قبول الجامعات السودانية

صرحت الادارة العامة للقبول بأن وزارة التعليم العالى كانت حريصة على تخصصيص فترة امتدت لأكثر من ١٠ أيام للسماح للطلاب بتقديم إلتماس لنتيجة القبول وذلك من خلال مكتب قبول طلبات التقديم الرئيسي فضلاً عن أكثر من 35 مكتب فرعى للقبول بالجامعات الحكومية المختلفة بالخرطوم وجميع الولايات وإتخذت الوزارة هذا الإجراء لحرصها على إعطاء كل طالب حقه في تقديم التماس للتظلم من نتيجة القبول، وذكر “على السمانى” مدير الإدارة العامة للقبول أنه تم استلام عدد (3617 ) إلتماس منها عدد (1652) إلتماس من الطلبة الحاصلين على نسبة نجاح فوق الـ ٩٠% ، حيث كان عدد الطلاب الحاصلين على نسبو نجاح ٩٠٪ فأعلى هو حوالى (875) طالب وطالبة.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للقبول قد أعلنت أن الاسبوع القادم سيتم البدء فى إستلام تقديم الطلاب لبرنامج المنح بجميع الجامعات والكليات غير الحكومية وقد تكرر أن يكون التقديم للمنحة بطريقة إلكترونية عبر رابط سيتم تخصيصة لذلك وطبقاً لشروط لجنة المنح وستقوم الوزارة بالإعلان عنها فى وقت لاحق.