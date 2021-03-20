تحضير بيتزا الطاسة في دقائق معدودة وبدون استخدام الفرن ونتيجة مذهلة

نقدم لكم تحضير بيتزا الطاسة حيث أن بيتزا الطاسة من أسرع انواع البيتزا على الإطلاق، فهي لا تحتاج إلى وجود فرن ولا يستخدم فيها خميرة وبذلك يمكن عمل بيتزا الطاسة في دقائق معدودة من 10 إلى 15 دقيقة تقريبًا بمذاق شهي ولذيذ، بدلاً من تضييع وقت كبير في تحضير بيتزا بالفرن. تحضير بيتزا الطاسة تحضير بيتزا الطاسة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات العجينة 1 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب زبادي أو لبن

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة سكر

نصف ملعقة بيكنج بودر

عدد 1 بيضة.

رشة ملح مكونات صلصة البيتزا 2 ملعقة صلصة

2 ملعقة كاتشب

ملعقة زيت

رشة ملح

رشة زعتر

رشة ثوم باودر وبصل باودر مكونات الحشوة فلفل أخضر مقطع شرائح

زيتون مقطع قطع صغيرة

جبنة موتزريلا

جبنة رومي

جبنة شيدر طريقة تحضير بيتزا الطاسة يتم وضع كلا من الزبادي والبيضة والسكر والزيت والبيكنج بودر والملح في بولة عميقة ويتم خلطهم باستخدام المضرب السلك اليدوي إلى أن يمتزجوا تمامًا.

ثم يتم إضافة الدقيق على الخليط السابق بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى يتم الحصول على عجينة قوامها يشبه القوام الكريمي.

ويتم تحضير صلصة البيتزا عن طريق خلط جميع مكونات صلصة البيتزا في بولة حتى يمتزجوا تمامًا.

في طاسة على نار هادئة جدًا يتم دهنها بقليل من الزيت، ثم يصب مقدار خليط عجينة البيتزا.

ثم توزع صلصة البيتزا على وجه العجين بطريقة عشوائية

ثم توزع حشوة الجبن ثم شرائح الفلفل الأخضر وقطع الزيتون، ويعاد إضافة باقي تشكيلة الجبن.

ثم تغطى الطاسة لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى يتم ملاحظة أن الحروف أخذت اللون الذهبي.

ويغلق النار وتترك حتى تبرد قليلاً، ثم تقطع وتقدم في طبق التقديم الخاص. ملاحظات لنجاح بيتزا الطاسة يجب أن يكون الكوب المعياري واحد ولا يتغير.

تغطى الطاسة بغطاء محكم ولا تترك مفتوحة، وأن تكون الطاسة غير قابلة لالتصاق الطعام بها.

إذا تم وضع أي نوع من أنواع اللحوم أو الفراخ فيجب أن تكون ناضجة تمامًا غير نية.

يجب عمل فتحات تهوية بداخل العجينة حتى يتم تسويتها من الداخل. وأخيرًا لابد من تجربة هذه الوصفة الرائعة والتمتع بالمذاق الشهي والمميز للبيتزا بدون مجهود وفي أسرع وقت وبأقل الإمكانيات في المنزل. الوسوم

نقدم لكم تحضير بيتزا الطاسة حيث أن بيتزا الطاسة من أسرع انواع البيتزا على الإطلاق، فهي لا تحتاج إلى وجود فرن ولا يستخدم فيها خميرة وبذلك يمكن عمل بيتزا الطاسة في دقائق معدودة من 10 إلى 15 دقيقة تقريبًا بمذاق شهي ولذيذ، بدلاً من تضييع وقت كبير في تحضير بيتزا بالفرن. تحضير بيتزا الطاسة تحضير بيتزا الطاسة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات العجينة 1 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب زبادي أو لبن

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة سكر

نصف ملعقة بيكنج بودر

عدد 1 بيضة.

رشة ملح مكونات صلصة البيتزا 2 ملعقة صلصة

2 ملعقة كاتشب

ملعقة زيت

رشة ملح

رشة زعتر

رشة ثوم باودر وبصل باودر مكونات الحشوة فلفل أخضر مقطع شرائح

زيتون مقطع قطع صغيرة

جبنة موتزريلا

جبنة رومي

جبنة شيدر طريقة تحضير بيتزا الطاسة يتم وضع كلا من الزبادي والبيضة والسكر والزيت والبيكنج بودر والملح في بولة عميقة ويتم خلطهم باستخدام المضرب السلك اليدوي إلى أن يمتزجوا تمامًا.

ثم يتم إضافة الدقيق على الخليط السابق بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى يتم الحصول على عجينة قوامها يشبه القوام الكريمي.

ويتم تحضير صلصة البيتزا عن طريق خلط جميع مكونات صلصة البيتزا في بولة حتى يمتزجوا تمامًا.

في طاسة على نار هادئة جدًا يتم دهنها بقليل من الزيت، ثم يصب مقدار خليط عجينة البيتزا.

ثم توزع صلصة البيتزا على وجه العجين بطريقة عشوائية

ثم توزع حشوة الجبن ثم شرائح الفلفل الأخضر وقطع الزيتون، ويعاد إضافة باقي تشكيلة الجبن.

ثم تغطى الطاسة لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى يتم ملاحظة أن الحروف أخذت اللون الذهبي.

ويغلق النار وتترك حتى تبرد قليلاً، ثم تقطع وتقدم في طبق التقديم الخاص. ملاحظات لنجاح بيتزا الطاسة يجب أن يكون الكوب المعياري واحد ولا يتغير.

تغطى الطاسة بغطاء محكم ولا تترك مفتوحة، وأن تكون الطاسة غير قابلة لالتصاق الطعام بها.

إذا تم وضع أي نوع من أنواع اللحوم أو الفراخ فيجب أن تكون ناضجة تمامًا غير نية.

يجب عمل فتحات تهوية بداخل العجينة حتى يتم تسويتها من الداخل. وأخيرًا لابد من تجربة هذه الوصفة الرائعة والتمتع بالمذاق الشهي والمميز للبيتزا بدون مجهود وفي أسرع وقت وبأقل الإمكانيات في المنزل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير بيتزا الطاسة في دقائق معدودة وبدون استخدام الفرن ونتيجة مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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