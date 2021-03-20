مكون سحري لنجاح كيك البراونيز في المنزل بطريقة محببة للأطفال والكبار مثل المحلات

مكون سحري لنجاح كيك البراونيز حيث تزداد عمليات البحث عن أسرار عمل كيكة البراونيز الهشة المحببة للأطفال بطريقة تنافس المحلات، خاصة أن كيكة البراونيز تمتاز بطعمها الشهي وقوامها المميز فهي تختلف عن أي كيك أخر قمتي بإعداده، وسعر كيكة البراونيز مرتفع في المحلات على الرغم من سهولة إعدادها في المنزل دون الحاجة إلى الكثير من المكونات أو الخطوات الصعبة والمعقدة، بالإضافة أنها مفيدة للأطفال لأن كل مكوناتها طبيعية وذات قيمة غذائية عالية. مكون سحري لنجاح كيك البراونيز مكون سحري لنجاح كيك البراونيز نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير ومكونات كيك البراونيز: كوبان من السكر البودرة.

كوب دقيق أبيض (يفضل أن يكون مخصص للحلويات).

ملعقة صغيرة محسن كيك (بكينج بودر).

كوب إلا ربع من الكاكاو الخام (أي نوع).

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة الفانيليا.

رشة ملح صغيره.

كوب إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. عمل كيكة البراونيز الهشة أولًا: قومي بتسخين الفرن حتى يصل إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثانيًا: قومي بخلط مكونات الكيك في وعاء كبير قومي بإضافة الكاكاو والدقيق بعد نخلهما للحصول على قوام هش إلى السكر والفانيليا والبيض والزبدة والباكينج بودر والزبدة والملح باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي على سرعة متوسطة.

ثالثًا: استمري في خلط المكونات حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس تمامًا.

رابعًا: قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم وقومي بدهنها بالزبدة واسكبي بها خليط الكيك.

خامسًا: ضعي الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة ولا تقومي بفتح الفرن قبل هذه المدة. طريقة تقديم كيك البراونيز بعد خروج الكيك من الفرن انتظري عدة دقائق حتى تبرد ثم قومي بتقطيعها إلى قطع متوسطة.

يمكنك وضع الآيس كريم فوق الكيكة قبل تقديمها أو وضع القليل من صوص الشكولاتة وبعض المكسرات فوقها.

لا تحفظ الكيكة في الثلاجة والكمية المتبقية يجب تغطيتها ويتم وضعها في درجة حرارة الغرفة لتظل محتفظة بقوامها. الوسوم

مكون سحري لنجاح كيك البراونيز حيث تزداد عمليات البحث عن أسرار عمل كيكة البراونيز الهشة المحببة للأطفال بطريقة تنافس المحلات، خاصة أن كيكة البراونيز تمتاز بطعمها الشهي وقوامها المميز فهي تختلف عن أي كيك أخر قمتي بإعداده، وسعر كيكة البراونيز مرتفع في المحلات على الرغم من سهولة إعدادها في المنزل دون الحاجة إلى الكثير من المكونات أو الخطوات الصعبة والمعقدة، بالإضافة أنها مفيدة للأطفال لأن كل مكوناتها طبيعية وذات قيمة غذائية عالية. مكون سحري لنجاح كيك البراونيز مكون سحري لنجاح كيك البراونيز نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير ومكونات كيك البراونيز: كوبان من السكر البودرة.

كوب دقيق أبيض (يفضل أن يكون مخصص للحلويات).

ملعقة صغيرة محسن كيك (بكينج بودر).

كوب إلا ربع من الكاكاو الخام (أي نوع).

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة الفانيليا.

رشة ملح صغيره.

كوب إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. عمل كيكة البراونيز الهشة أولًا: قومي بتسخين الفرن حتى يصل إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثانيًا: قومي بخلط مكونات الكيك في وعاء كبير قومي بإضافة الكاكاو والدقيق بعد نخلهما للحصول على قوام هش إلى السكر والفانيليا والبيض والزبدة والباكينج بودر والزبدة والملح باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي على سرعة متوسطة.

ثالثًا: استمري في خلط المكونات حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس تمامًا.

رابعًا: قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم وقومي بدهنها بالزبدة واسكبي بها خليط الكيك.

خامسًا: ضعي الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة ولا تقومي بفتح الفرن قبل هذه المدة. طريقة تقديم كيك البراونيز بعد خروج الكيك من الفرن انتظري عدة دقائق حتى تبرد ثم قومي بتقطيعها إلى قطع متوسطة.

يمكنك وضع الآيس كريم فوق الكيكة قبل تقديمها أو وضع القليل من صوص الشكولاتة وبعض المكسرات فوقها.

لا تحفظ الكيكة في الثلاجة والكمية المتبقية يجب تغطيتها ويتم وضعها في درجة حرارة الغرفة لتظل محتفظة بقوامها.

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