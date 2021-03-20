هكذا تحصل على عضلات المشاهير بتمارين بسيطة

أسابيع قليلة وينطلق ماراثون الدراما الرمضانية، بإطلالة غريبة لعدد من أبرز النجوم المصريين بـ"لوك كمال الأجسام"، معتمدين على كمال الأجسام ، واللياقة البدنية.

ومن أبرز الأعمال التي يطل نجومها بعضلات مفتولة مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يتقاسم بطولته مصطفى شعبان وعمرو سعد لأول مرة، والجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى، بجانب محمد رمضان في مسلسل "موسى"، ومع انتشار صور هؤلاء النجوم في هيئتهم الرياضية الجديدة تساءل كثيرون عن سر لياقتهم البدنية السريعة.

"أغلب النجوم والمشاهير يسعون بشكل عام للمشاركة في السباق الرمضاني بـ"فورمة" عالية ربما بسبب طبيعة الشخصيات التي يجسدونها والتي تتطلب مظهرًا قويًا".. بهذه الكلمات بدأ عمر الجبلي مؤسس رياضة "الكالستنكس" في مصر، متحدثًا لموقع "دوت الخليج" عن الموضة الجديدة في دراما رمضان 2021.

وأضاف الجبلي أن سر لياقة وتناسق قوام هؤلاء النجوم يرجع لممارسة تمارين مُعينة يتم تحديدها في "الجيم" حسب مستوى لياقة الجسم، بالإضافة إلى تمارين الكيك بوكسينغ، وتمارين الضغط، ورياضة الـ CrossFit التي تضم تمارين مختلفة بالإضافة إلى تمارين الكارديو، مؤكدًا أن لكل جسم طبيعة تمارين معينة ونظام غذائي دقيق، وأحيانًا يتم الاعتماد على بعض المكملات الغذائية غير الضارة تحت إشراف طبي.

ودون ذكر أسماء، أكد الجبلي أن بعض الممثلين لجأوا إلى تعاطي "هرمونات" لمنحهم الإطلالة القوية في وقت وجيز، مثل هرمون النمو ومنشطات ضارة مثل منشط GH المسمى بهرمون النمو، الذي يعرقل عملية الغدة عن فرز هرمون التستوستيرون، ويسبب العديد من الأضرار، وذلك بهدف تضخيم أجسامهم وتقوية عضلاتهم في وقت قياسي، وهذه قمة الخطورة، لأنها قد تسبب الموت المفاجئ كما حدث مع الفنان الشاب عمرو سمير الذي توفي منتصف 2017 بسكتة قلبية مفاجئة عن 33 عامًا.

وعن رغبة كثير من الشباب في الحصول على عضلات قوية كتلك التي يظهر بها النجوم من خلال تمارين لياقة بدنية في المنزل بأقل التكاليف يقول الجبلي: يمكن لأي شخص الحصول على "فورمة النجوم" وتقوية عضلاتهم في المنزل بخطوات بسيطة، عليهم أولاً الخضوع لفحوصات طبية للتأكد من عدم وجود أي مرض عضوي يقف عائقًا أمام حلم القوام الممشوق، ثم القيام بتمرينات التسخين "warm up" قبل البدء مباشرة، ثم تمرين كل عضلات جسدك بالتدريج 3 أيام في الأسبوع، واتباع الأداء الصحيح لتلاشي أي إصابات، وتمارين الساقين بأسلوب باستخدام الأدوات البسيطة المتاحة في منزلك؛ مثل الأرض والكراسي، والمكتب.

وتابع الجبلي لموقع "دوت الخليج": يتم اتباع برنامج تدريبي معين يتلاءم مع طبيعة ومستوى الجسم، وهو أسلوب يعتمد على تمرين مجموعة من العضلات في نفس اليوم، مثل الضغط، يتم فيها تمرين عضلات الصدر والتراي، والكتف، والسحب يتم فيها تمرين الظهر، والباي والكتف الخلفي، والـLegs على الرجل والبطن.

ويفضل الجبلي ممارسة تمارين بوزن الجسم مثل تمرين "العقلة" بمختلف أنواعه وتمرين الضغط المتوازي من 18 إلى 12 مرة، ويمكن ارتداء حزام الوزن مع العقلة، بالإضافة إلى تمارين الكتف وعضلات الصدر والبطن.

وشدد "الجبلي" في ختام تصريحاته لـ"دوت الخليج" على ضرورة زيادة كمية البروتين في الطعام، وتقليل السكريات والدهون التي يتم تخزينها أسفل الجلد، وبالتالي تفسد وتخفي شكل "الفورمة".