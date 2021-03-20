الآن… رابط بوابة الثانوية العامة 2021 للاستعلام عن امتحانات الترم الأول

رابط بوابة الثانوية العامة، ينتظر طلبة الثانوية العامة ظهور النتيجة للعامين الأول والثاني الثانوي حيث انتهى الطلبة من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول والى الآن لم تظهر النتيجة وحالة من الترقب والقلق تحيط بهم وبأولياء الأمور حيث أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها ستظهر هذه الأسبوع وسوف تظهر النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

بوابة الثانوية العامة

رابط بوابة الثانوية العامة وهي المنصة الرسمية للحصول على العديد من النتائج الطلابية، ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتائج العامين الأول والثاني من ثانوي 2021 قريبًا، محذرة من الصفحات المضللة، والرابط بنتيجة السنة الأولى الثانوية ونتيجة السنة الثانية من ثانوي 2021، والنتيجة الآن في مرحلة المراجعة، وسيتم إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية.

رابط بوابة الثانوية العامة:

يمكن الحصول على نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة السنتين الأولى والثانية من المرحلة الثانوية بالذهاب إلى رابط بوابة التعليم الثانوي العام 2021 للاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويستعد الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على تفعيل الرابط الخاص بنتائج العامين الأول والثاني من المرحلة الثانوية 2021 عبر الرابط السابق.

ويذكر في هذا الصدد أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بيان رسمي ان لا ينجرف الطلبة والطالبات وراء الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بخداع الطلبة وتدعي أنها تقوم بنشر النتائج وقد أكدت الوزارة أن النتيجة سوف تظهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فقط.

كل ما على الطالب فعله فقط هو الدخول على بوابة الثانوية العامة ثم يقوم باختيار السنة الدراسية الصف الأول أو الصف الثاني ثم أدخال رقم المقر ثم رقم الهوية وفي الحال سوف تظهر النتيجة