شروط القبول بالمعهد التقني للألبانa.dfp.edu.sa بالسيح بالمملكة1442هـ

شروط القبول بالمعهد التقني للألبانa.dfp.edu.sa ، والأغذية في مدينة السيح، بمحافظة الخرج، بالمملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها اليوم السبت الموافق 20 من شهر مارس لعام2021م، الموافق 7 من شهر شعبان لعام 1442هـ، وقد أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية، عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثالث، والتي تعمل على تأهيل الشباب السعودي، للدخول في مجال العمل في قطاع صناعة الغذاء، وذلك في تخصصات الإنتاج الحيواني، وتخصص صيانة معدات الإنتاج، والجدير بالعلم أنه يتم التقديم إلكترونيًا، من خلال رابط البوابة الإلكترونية الرسمية، الخاصة بالتقديم بالمعهد، وعلى راغبي التقديم، أن تتوافر فيهم كافة الشروط التي تم تحديدها، في إعلان بدء القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح.

والجدير بالذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية، في مدينة السيح محافظة الخرج بالمملكة، تم تأسيسه ليعمل على تحقيق برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تهدف للارتقاء بمستوى الكفاءات السعودية الفنية المتخصصة، في صناعة الألبان والأغذية، وفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، وخاصة برنامج التوطين في القطاع الخاص، ويقوم المعهد بذلم عن طريق تقديم برامج تدريب، ذات جودة فنية وتقنية عالية، لتلبي تطوارت صناعة الألبان والأغذية، والجدير بالعلم أيضًا أن رؤية المعهد الرئيسية، هي العمل على أن يكون الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص بالمملكة، هو للحصول على كوادر سعودية متخصصة، في صناعة الالبان والأغذية، دون الحاجة لعمالة أو كوادر أجنبية، وذلك وفق آخر مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، وقد حدد المعهد العديد من الشروط الأساسية، للقبول والتقديم بالمعهد سنذكرها في الفقرات التالية.

وعن الشروط التي تم وضعها، من قبل القائمين على المعهد، في الراغبين للتقديم في البرنامج، نذكرها بالترتيب التالي:

أن يكون المتقدم راغب الالتحاق بالمعهد سعودي الجنسية. شرط أن يكون المتقدم راغب الالتحاق بالمعهد، حاصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، بنسبة 80% فما أعلى مسار علمي. شرط أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي. شرط ألا يكون وقد سبق للمتقدم الدعم من صندوق الموارد البشرية. شرط أن يجتاز المتقدم، المقابلة الشخصية واختبار القبول. أن يحصل المتقدم على درجة تقدر بنسبة 65% فأعلى في اختبار قياس، اختبار القدرات العامة. ألا يكون المتقدم قد مر على تخرجه من الثانوية العامة، أكثر من 5 سنوات وقت التقديم للمعهد. ألا يكون المتقدم مسجل بالتأمينات الاجتماعية بالمملكة.

وللقبول في المعهد في السيح، والالتحاق بالبرنامج التدريبي، عدة مزايا، نذكرها بالترتيب التالي:

فرصة التوظيف مباشرة عند القبول، التوظيف في المراعي. ميزة التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية، الحصول على تأمين طبي. منح شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية. منح راتب شهري أثناء التدريب بالبرنامج، كمكافأة شهرية تقدر ب 3000 ريال سعودي. مرتب شهري بعد التحرج يتراوح بين 5300ريال سعودي، إلى 7500 ريال سعودي. الحصول على ميزة توفير سكن، وأيضًا مواصلات للمتدربين.

وعلى راغبي الالتحاق بالمعهد التقني للألبان والأغذية ، اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط التقديم الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد.

الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد. القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة.

التأكد من أن كافة البيانات التي تم كتابتها صحيحة.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

العنوان وأرقام التواصل مع

وفي حال الرغبة في أي استفسار، بإمكانك التواصل مع معهد الألبان عبر الوسائل التالية: