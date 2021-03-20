تمويل يبدأ من 20 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة بأسهل إجراءات شركة أصول الحديثة

تمويل يبدأ من 20 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة شركة أصول الحديثة للتمويل والتي وفرت هذا النوع من القروض المتاحة (المرابحة بالأسهم) الميسر يصل حتى 200 ألف ريال سعودي متاح للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وهذه الشركة ضمن الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي (سمة)، كما أن القروض المقدمة كلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لكي يطمئن المواطنين عند طلب القرض وهو ميسر للغاية والشروط سهلة من خلال خطوات سريعة للحصول على المال الذي تحتاج إليه في أسرع وقت ممكن دون تعقيد الإجراءات متاح التمويل للقطاع الحكومي والخاص والمؤسسات المالية بجانب المنشآت.

مزايا تمويل المرابحة بالأسهم شركة أصول الحديثة للتمويل

تقدم شركة أصول الحديثة حلول التمويل بصيغة التورق والمرابحة وفق تقنية وتطور رقمي، الأسهم هو قرض معفي من دفع ضريبة القيمة المضافة سريع متطور بإجراءات سهلة مريحة في السداد، على أن تكون المميزات كالتالي:-

القرض متوافق مع أحكام الشريعة.

يبدأ التمويل من 20 ألف ريال وحتى 200 الف ريال سعودي.

هذا القرض لا توجد ضريبة القيمة المضافة.

سرعة تنفيذ البيع والشراء من خلال المواقع الإلكترونية.

القرض ميسر للنساء والرجال للقطاع العام والخاص.

متاح التمويل للسعوديين فقط.

الحد الأدنى للدخل الشهري 5000 ريال والكفيل 7000 ريال سعودي.

فترة الخدمة في العمل لا تقل عن 3 أشهر للقطاع الحكومي و 9 أشهر للقطاع الخاص، وذلك بالنسبة للعميل والكفيل.

لا يتم قبول كفالة الأقارب من الدرجة الأولى، علماً بأن يتم قبول كفالة المرآة العاملة في القطاع العام المدني.

العمر لا يقل عن 21 سنة للعميل والكفيل ولا يزيد عن 60 وقت سداد آخر دفعة في القرض.

بالنسبة للقطاع العسكري ألا يقل الراتب عن 10 آلاف ريال سعودي.

ألا يكون العميل أو الكفيل متعثر في سمة.

الشروط للحصول على تمويل شركة أصول

المتطلبات/