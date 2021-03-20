شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر الضمان الاجتماعي

تزايدت التساؤلات عن شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 للمستحقين من المواطنين بالمملكة، ومواعيد صرفها خلال العام الجاري، وهذا النوع من المساعدات تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين أصحاب الدخول البسيطة والمحدودة والأشخاص الذي لا يملكون دخل شهري ثابت، أو الأشخاص الغير قادرين على العمل، وذلك للحد من انتشار الفقر والعوز بين المواطنين في المملكة، وذلك من أجل الارتقاء باقتصاد المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا النوع من المساعدات تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده بالمملكة، وتم وضع العديد من الشروط والضوابط التي بدونها لا يمكن استحقاق الحصول على المنحة التابعة لوزارة العمل، وتلك الضوابط يوفرها لكم من خلال السطور التالية.

وقامت الحكومة السعودية بالإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهي كالآتي:

لن يحصل على المنحة غير الأشخاص السعوديين.

لن يحصل على المنحة أي شخص سعودي مقيم خارج المملكة.

يجب ألا يكون المتقدم لدية سجل تجاري.

لن يحصل على المنحة الأشخاص أصحاب وملاك الأراضي.

المنحة متاحة للأشخاص المتزوجون الذي لا يتجاوز دخلهم ٨٥٠٠ ريال سعودي.

الأشخاص العزب يحصلون على المنحة إذا لم يتجاوز راتبهم الشهري ٣٠٠٠ ريال سعودي.

الأسر التي فقدت عائلها.

الأرامل والمطلقات من النساء.

وقد تساءل الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ومعرفة مدى استحقاق الحصول على الدعم، وأعلنت الوزارة بأنه يمكن للمواطنين معرفة كل ما يخص المقطوعة وخدمات الضمان الاجتماعي من خلال اتباع ما يلي: