العطلات الرسمية في الجزائر 2021 طبقًا للتقويم الرسمي للدولة

العطلات الرسمية في الجزائر 2021 , معرفة الإجازات والعطلات الرسمية هي أول الأمور التي يريد معرفتها جميع الأشخاص مع بداية كل عام، والتي قد تختلف بعض الأيام فيها مع اختلاف كل دولة خاصًة في الأعياد الوطنية والقومية، والتي تقررها كل دولة، وقد تشترك فقط في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية، ومثلما تقوم كل حكومة في كل دولة باعتماد الاجازات والعطلات الرسمية بها.العطلات الرسمية في الجزائر 2021
أعلنت أيضًا الحكومة الجزائرية أنه تم اعتمادها رسميًا، وحرصت على التنويه على أن العطلات مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، وفي خلال السطور القادمة سنتعرف سويًا على الإجازات في الجزائر 2021.جدول الإجازات في الجزائر 2021
يهتم المواطنين في الجزائر بمعرفة ما هي العطلات الرسمية، وما إن كانت ستكون مدفوعة الأجر أم لا، ووفقًا لهذا الأمر أعلنت الحكومة الجزائرية أن تلك العطلات الرسمية يتم فيها تعطيل كافة الهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة، على أن تكون تلك العطلات مدفوعة الأجر بالكامل، وبهذا يمكن لجموع الشعب الاستمتاع بوقت العطلة والاحتفال بهذه المناسبات الأتي ذكرها:-
- يوم الجمعة الموافق 1 جانفي (يناير) 2021: الاحتفال برأس السنة الميلادية.
- يوم الثلاثاء الموافق 12 جانفي (ينايرّ) 2021: الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.
- يوم السبت الموافق 1 مايو (مايو) الاحتفال بعيد العمال.
- من يوم الخميس الموافق 13 ماي (مايو) 2021 وحتى يوم 14 ماي (مايو) عيد الفطر المبارك.
- وفي يوم الاثنين الموافق 5 جويلية (يوليو) 2021 الاحتفال بعيد الاستقلال لدولة الجزائر.
- من يوم الثلاثاء 20 جويلية (يوليو 2021) وحتى يوم الجمعة 24 جويلية (يوليو 2021) الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
- الثلاثاء الموافق 10 أوت (أغسطس) 2021 الاحتفال برأس السنة الهجرية 1443.
- يوم الخميس الموافق 19 أوت (أغسطس): الاحتفال بيوم عاشوراء.
- الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
- يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 الاحتفال بعيد الثورة بالجزائر.
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العطلات الرسمية في الجزائر 2021 , معرفة الإجازات والعطلات الرسمية هي أول الأمور التي يريد معرفتها جميع الأشخاص مع بداية كل عام، والتي قد تختلف بعض الأيام فيها مع اختلاف كل دولة خاصًة في الأعياد الوطنية والقومية، والتي تقررها كل دولة، وقد تشترك فقط في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية، ومثلما تقوم كل حكومة في كل دولة باعتماد الاجازات والعطلات الرسمية بها.العطلات الرسمية في الجزائر 2021
أعلنت أيضًا الحكومة الجزائرية أنه تم اعتمادها رسميًا، وحرصت على التنويه على أن العطلات مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، وفي خلال السطور القادمة سنتعرف سويًا على الإجازات في الجزائر 2021.جدول الإجازات في الجزائر 2021
يهتم المواطنين في الجزائر بمعرفة ما هي العطلات الرسمية، وما إن كانت ستكون مدفوعة الأجر أم لا، ووفقًا لهذا الأمر أعلنت الحكومة الجزائرية أن تلك العطلات الرسمية يتم فيها تعطيل كافة الهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة، على أن تكون تلك العطلات مدفوعة الأجر بالكامل، وبهذا يمكن لجموع الشعب الاستمتاع بوقت العطلة والاحتفال بهذه المناسبات الأتي ذكرها:-
- يوم الجمعة الموافق 1 جانفي (يناير) 2021: الاحتفال برأس السنة الميلادية.
- يوم الثلاثاء الموافق 12 جانفي (ينايرّ) 2021: الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.
- يوم السبت الموافق 1 مايو (مايو) الاحتفال بعيد العمال.
- من يوم الخميس الموافق 13 ماي (مايو) 2021 وحتى يوم 14 ماي (مايو) عيد الفطر المبارك.
- وفي يوم الاثنين الموافق 5 جويلية (يوليو) 2021 الاحتفال بعيد الاستقلال لدولة الجزائر.
- من يوم الثلاثاء 20 جويلية (يوليو 2021) وحتى يوم الجمعة 24 جويلية (يوليو 2021) الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
- الثلاثاء الموافق 10 أوت (أغسطس) 2021 الاحتفال برأس السنة الهجرية 1443.
- يوم الخميس الموافق 19 أوت (أغسطس): الاحتفال بيوم عاشوراء.
- الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
- يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 الاحتفال بعيد الثورة بالجزائر.
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