البرازيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء تفشى الوباء

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 2.815 وفاة جديدة بالفيروس، ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 11.871.390، والوفيات إلى 290.314 حالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وحذر باحثون من معهد الرعاية الصحية الرائد فى البرازيل "فيوكروز" من أن البرازيل تواجه أخطر أزمة صحية فى تاريخها، مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا.
وقال الباحثون إن وحدات العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا، فى جميع الولايات البرازيلية البالغ عددها 26، والمنطقة الفيدرالية التى توجد فيها العاصمة، برازيليا، هى إما فى مستوى طاقتها القصوى، أو قريبة بشكل خطير من استنفاد طاقتها، محذرين من أن "الوضع حرج للغاية".
وأكدت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد فى نصف بلدان الأمريكيتين، داعية البرازيل لحماية شعبها فى مواجهة الارتفاع القياسى فى أعداد الإصابات والوفيات.
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