زيدان يعلّق على لقاء ليفربول.. ويكشف مصدر قوة "الريدز"

علّق مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، على قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة نارية بين ليفربول و"المرينغي".

وأشار زيدان إلى أن ليفربول وريال مدريد هذا الموسم "على حافة الهاوية"، مشيدا بذات الوقت بتاريخ كلا الناديين اللذين يمتلكان في جعبتيهما 19 لقبا للبطولة.

وفي مؤتمر صحفي، قال زيدان: "لا يمكننا القول بأنها قرعة سيئة أو جيدة، لأن ما يحدث طوال الموسم لا يهم. وبالمثل أيضا لا يهم ما يمر به ليفربول حاليا في الدوري لأنه في أي وقت يمكن أن يستخدم أوراقه دون النظر لموقفه في البطولة المحلية".

وأضاف: "نعلم من هو ليفربول وهذا أمر لن يتغير. هم مثلنا، فقد كنا على حافة الهاوية هذا الموسم ولكن وضعنا جيد في كلتا البطولتين. ستكون مباراة بين فريقين فازا كثير بلقب دوري الأبطال ومواجهة صعبة للغاية. في هذا المستوى يكون دائما الفوز صعبا".

ووصف زيدان المباراتين القادمتين بأنهما ستكونان "في غاية القوة"، مشيرا إلى أن "الريدز" يتميزون بالقوة البدنية الكبيرة، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل ريال مدريد، بينما ستقام مباراة العودة في ملعب "الأنفيلد"، عقر دار ليفربول.

وأقيمت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

كما يلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وتشلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي.

وستقام مباريات دور ربع النهائي بين 6 و14 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي بين 27 أبريل و5 مايو، بينما يقام نهائي البطولة في إسطنبول ليلة 29 مايو.

ويغيب عن هذا الدور الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لأول مرة منذ عام 2005، كما يغيب أيضا برشلونة لأول مرة منذ عام 2007.