خوفا من موجة ثالثة .. بلجيكا تشدد إجراءات مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو فى مؤتمر صحفى إن الزيادة فى أعداد الإصابات بالفيروس كانت متوقعة فى مارس، إلا أنها حدثت بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، خاصة فى المدارس وأماكن العمل.

وأضاف أنه علق خطط إعادة فتح المتنزهات والسماح باستئناف رياضات الهواة من الأول من أبريل.

وكان مسؤولو الصحة قد حذروا فى وقت سابق من أن بلجيكا على شفا موجة ثالثة من تفشى العدوى بعد مرحلة طويلة من استقرار الإصابات.

وارتفع عدد الإصابات اليومية إلى 3.266 حالة، بنسبة 34 فى المئة مقارنة مع الأسبوع الماضي، وبأرقام لم تشهدها البلاد منذ بدء موجة ثانية فى أكتوبر.

وتوفى أكثر من 22 ألفا بسبب المرض فى بلجيكا، وهو من أعلى معدلات الوفاة فى العالم، إلا أن عدد الوفيات آخذ فى الانخفاض.