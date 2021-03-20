أولمبياد طوكيو ستمنع مشاركة المتطوعين المقيمين خارج اليابان

تتجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلى منع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، في تقرير لها نشرته اليوم السبت، إن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة مثل المتحدثين بلغات الأقليات.

ويأتي هذا التقرير قبل ساعات من اجتماع اللجنة المنظمة لتحديد مدى إمكانية حضور جماهير من خارج اليابان، بحسب رويترز، التي قالت إنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من اللجنة المنظمة.

وتجتمع اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش اليوم السبت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة اليابانية توصلت إلى عدم إمكانية حضور الجماهير من خارج اليابان.

ورفضت رئيسة اللجنة المنظمة، سيكو هاشيموتو، تأكيد هذا القرار وأوضحت أنها تتمنى التوصل إلى حل نهائي قبل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما الخميس المقبل.

يشار إلى أنه من المنتظر أن يقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس المقبلين.