تعتبر الليرة هي العملة الرسمية في دولة سوريا والتي يتم بها التعاملات الدولية، ويمكنك تحويل الدولار إلى الليرة السورية اليوم للتعاملات اليومية، وتتميز الليرة السورية بأنها مقسمة إلى مائة قرش وقد بدأ استخدامها في عام 1948 عندما انفصل المصرف السوري عن المصرف اللبناني، وكان المصرف قد أصدر في السابق ليرات سورية لبنانية.

الليرة السورية تشهد انهيارا في الأسواق

اليوم، 20 آذار 2021 (الأربعاء)، شهد السوق ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء؛ هذا وقد بلغ وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 4450 جنيها للمشتريات و 4540 جنيها للبيع مقارنة بمشتريات الأيام السابقة البالغة 4250 جنيها و 4320 جنيها.

وعلى الرغم من استقرار سعر الدولار الأمريكي في المعاملات المصرفية الرسمية عند 1250 جنيهًا (شراء) و1.262 جنيهًا (بيع)، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير.

بيان بشار الأسد حول تلك الأزمة في الليرة السورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد (بشار الأسد) قرارًا بتقديم دعم لمرة واحدة بقيمة 50 ألف ليرة سورية للمدنيين والعسكريين، وبحسب وكالة سانا، فإن المرسوم الصادر يوم الثلاثاء ينص أيضًا على منح 40 ألف ليرة سورية للمدنيين والمتقاعدين العسكريين.

تحويل الدولار إلى الليرة السورية

يقابل اليوم الدولار الأمريكي الليرة السورية ب 4,500 ليرة سورية أو ما يقرب على خمس دولارات بحوالي 22,500 ليرة.

الدولار مقابل الليرة اليوم الجمعة 20/3/2021

في سوق التداول (الأسود) الموازي الذي بدأ اليوم، 20 آذار 2021 (السبت)، انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية.

في التعاملات المبكرة يوم السبت، يمكنك تحويل الدولار إلى الليرة السورية نحو 4500 ليرة في السوق الموازية، فيما بلغ سعر البيع 4580 ليرة، مقارنة بأسعار أمس البالغة 4600 ليرة و4730 ليرة.

على الرغم من استقرار سعر الدولار الأمريكي في المعاملات المصرفية الرسمية عند 1250 جنيهًا (شراء) و 1.262 جنيهًا (بيع)، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير.

تعتبر السوق السوداء في حالة تغير دائم لأسعار العملات في اليوم الواحد، فمن الممكن أن تتغير سعر العملة ما بين عشية وضحاها، كما حدث في الليرة السورية، وعليك استغلال فرصة تحويل الدولار.