نظام نور برقم الهوية استعلام تسجيل الطلاب في المملكة noor system

نظام نور التعليمي بات الآن متاحًا عبر نظام نور التعليمي التسجيل للطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد، ومنه سيتم قبول طلبات التقديم في المدارس للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الحكومية والخاصة وتحفيظ القرآن الكريم، ولكن من الجدير ذكره أن بعد مطالبة أولياء الأمور بإيقاف الدراسة وضم الفصل الدراسي الثاني إلى الفصل الأول واعتماد نتيجة اختبارات الفصل الأول وانتقال كافة الطلاب إلى الصفوف التالية، وهذا ما أكده السيد حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي.

تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

مع العلم أنه سيتم تسجيل الطلاب الجدد من خلال نظام نور بطريقة إلكترونية منها التكدسات التي تحدث في المدارس من أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم، هذا بالإضافة إلى تحول كافة خدمات الوزارات الحكومية بالبنك العربية السعودية إلى الرقمنة والتكنولوجيا الحديقة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق رؤية ٢٠٢٠ والتي من خلالها ستطرح كافة التعاملات بالمملكة بطريقة إلكترونية.

آلية التسجيل عبر نظام نور

يمكنك الآن التسجيل الطلاب الجدد في المدارس الحكومية من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على منصة نور التعليمية السعودية.

تسجيل الدخول الخاص بولي الأمر.

أدخل كلمة مرورك واسم المستخدم الخاص بك.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

أدخل صلة القرابة التي ترغب بين وبين الكفل الذي تريد تقديم طلب له.

اكتب بياناتك الطفل مثل السن وتاريخ الميلاد والسكن.

أدخل رمز التحقق.

اضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد.

وبمجرد أن تتم الخطوات الموضحة في أعلى المقالة يمكن لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب وقت اعلانها، أو الاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع نور المركزي ونتابع معكم تفاصيل اختبارات العام الدراسي والتي سوف تجري قبل شهر رمضان.