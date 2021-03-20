منصة مدرستي التعليمية وطريقة تسجيل الدخول عليها عن طريق رابط الموقع

أصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية هي أساس العملية التعليمية في الفترة الحالية، حيث أنه من بداية انتشار فيروس كورونا وتم توقف الدوام في المدارس والجامعات وأغلب الأعمال من أجل التقليل من انتشار الفيروس، وحتى الآن لم تعد العملية التعليمية مثلما كانت، ولذلك ومع بداية العام الدراسي الجديد تزداد عمليات البحث بشكل ملحوظ عن منصة مدرستي التعليمية وطريقة تسجيل الدخول إليها.

منصة مدرستي التعليمية

لجأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى نظام التعليم عن بُعد من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وضمان استمرار عملية التعليم بنتائج مرضية بما لا يضر بسلامة الطلاب والمعلمين، فتم إطلاق منصة مدرستي التعليمية وهي منصة مخصصة لأكثر من مرحلة تعليمية مختلفة ومن خلالها يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم وفهم المناهج الخاصة بهم من المنزل وتتيح لهم المنصة إمكانية التواصل مع المعلمين وزملائهم، ويقوم الطلاب برفع واجباتهم وأداء اختباراتهم وفقًا للجداول المحددة من الوزارة من خلال المنصة كما حدث في اختبارات العام الماضي وبذلك تسير العملية التعليمية بطريقة آمنة لا تؤثر سلبًا على سلامة الطلاب أو على تعليمهم.