منصة مدرستي التعليمية وطريقة تسجيل الدخول عليها عن طريق رابط الموقع

أصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية هي أساس العملية التعليمية في الفترة الحالية، حيث أنه من بداية انتشار فيروس كورونا وتم توقف الدوام في المدارس والجامعات وأغلب الأعمال من أجل التقليل من انتشار الفيروس، وحتى الآن لم تعد العملية التعليمية مثلما كانت، ولذلك ومع بداية العام الدراسي الجديد تزداد عمليات البحث بشكل ملحوظ عن منصة مدرستي التعليمية وطريقة تسجيل الدخول إليها.منصة مدرستي التعليمية
لجأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى نظام التعليم عن بُعد من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وضمان استمرار عملية التعليم بنتائج مرضية بما لا يضر بسلامة الطلاب والمعلمين، فتم إطلاق منصة مدرستي التعليمية وهي منصة مخصصة لأكثر من مرحلة تعليمية مختلفة ومن خلالها يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم وفهم المناهج الخاصة بهم من المنزل وتتيح لهم المنصة إمكانية التواصل مع المعلمين وزملائهم، ويقوم الطلاب برفع واجباتهم وأداء اختباراتهم وفقًا للجداول المحددة من الوزارة من خلال المنصة كما حدث في اختبارات العام الماضي وبذلك تسير العملية التعليمية بطريقة آمنة لا تؤثر سلبًا على سلامة الطلاب أو على تعليمهم.طريقة الدخول على منصة مدرستي التعليمية
- أولًا: قم بالدخول على محرك البحث جوجل وقم بكتابة اللينك الخاص بمنصة مدرستي التعليمية بالكامل واضغط على كلمة بحث.
- ثانيًا: سوف تظهر لك المنصة قم بالضغط على تسجيل دخول.
- ثالثًا: قم بكتابة اسم الطالب بالكامل وكتابة المرحلة الدراسية وكود الطالب كلًا في الخانة المخصصة له.
- رابعًا: قم بإدخال باقي البيانات التي سوف تطلب منك وتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح حتى تتم عملية تسجيل الدخول.
- خامسًا: قم بالضغط على كلمة تسجيل واحتفظ بالرقم السري الخاص بك.
- سادسًا: سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بمرحلتك التعليمية وسوف تجد كل الدروس عليها يمكنك مشاهدتها في أي وقت.
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أصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية هي أساس العملية التعليمية في الفترة الحالية، حيث أنه من بداية انتشار فيروس كورونا وتم توقف الدوام في المدارس والجامعات وأغلب الأعمال من أجل التقليل من انتشار الفيروس، وحتى الآن لم تعد العملية التعليمية مثلما كانت، ولذلك ومع بداية العام الدراسي الجديد تزداد عمليات البحث بشكل ملحوظ عن منصة مدرستي التعليمية وطريقة تسجيل الدخول إليها.منصة مدرستي التعليمية
لجأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى نظام التعليم عن بُعد من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وضمان استمرار عملية التعليم بنتائج مرضية بما لا يضر بسلامة الطلاب والمعلمين، فتم إطلاق منصة مدرستي التعليمية وهي منصة مخصصة لأكثر من مرحلة تعليمية مختلفة ومن خلالها يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم وفهم المناهج الخاصة بهم من المنزل وتتيح لهم المنصة إمكانية التواصل مع المعلمين وزملائهم، ويقوم الطلاب برفع واجباتهم وأداء اختباراتهم وفقًا للجداول المحددة من الوزارة من خلال المنصة كما حدث في اختبارات العام الماضي وبذلك تسير العملية التعليمية بطريقة آمنة لا تؤثر سلبًا على سلامة الطلاب أو على تعليمهم.طريقة الدخول على منصة مدرستي التعليمية
- أولًا: قم بالدخول على محرك البحث جوجل وقم بكتابة اللينك الخاص بمنصة مدرستي التعليمية بالكامل واضغط على كلمة بحث.
- ثانيًا: سوف تظهر لك المنصة قم بالضغط على تسجيل دخول.
- ثالثًا: قم بكتابة اسم الطالب بالكامل وكتابة المرحلة الدراسية وكود الطالب كلًا في الخانة المخصصة له.
- رابعًا: قم بإدخال باقي البيانات التي سوف تطلب منك وتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح حتى تتم عملية تسجيل الدخول.
- خامسًا: قم بالضغط على كلمة تسجيل واحتفظ بالرقم السري الخاص بك.
- سادسًا: سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بمرحلتك التعليمية وسوف تجد كل الدروس عليها يمكنك مشاهدتها في أي وقت.
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