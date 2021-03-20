sadaya تحديث توكلنا الجديد 1442 دون الرجوع إلى أبشر يمكنه تقديم العديد من الخدمات للمستعلمين

تحديث توكلنا الجديد 1442 الذي ينتظره المواطن السعودي لما فيه من خدمات عديدة يمكن أن تتيح للمواطن العديد من المعلومات التي يرغب في الاستعلام عنها، كما يقوم بتقصير طرق معرفة العديد من الخدمات السريعة التي كانت تستغرق وقتا للتسجيل عبر منصة ابشر الإلكترونية، ويتيح لكم موقعها خدمات منصة توكلنا الجديدة بعد التحديث الجديد الذي حدث في شعبان 1442.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

تطبيق توكلنا والخدمات التي يقدمها

هو تطبيق حديث تم إصدارة من قبل الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي “سدايا” بعد انتشار جائحة كرونا، حيث يتم الاعتماد الرقمي في التسجيل والاستعلام بين مؤسسات وهيئات المملكة وبين المواطن، وكان التطبيق من افضل ما قامت بإصدارة حيث يقوم بتقديم العديد من الخدمات لكل من المواطن العادي والوافد والعامل وما دون ذلك، ومن تلك الخدمات:

يقوم بمنح التصاريح إلكترونيا للقطاع الحكومي والخاص في فترات حظر التجول بمحافظات وشوارع المملكة.

يساعد بذلك في عدم نزول المواطن للشارع للاستعلام عن الخدمات مما يشارك في تقليل نسب الإصابات بفيروس كرونا.

كما يساعد في تحقيق العودة الآمنة بشكل تدريجي للحياة الطبيعية والعمل من خلال تنظيم الحركة والدخول، من خلال الأكواد الملونة بأعلى درجات الخصوصية والأمان.

يتم من خلال التطبيق الإبلاغ عن حالات عدم الالتزام بالحظر الصحي وحظر التجوال.

تحديث توكلنا الحديد 1442

تطبيق توكلنا حيث تقوم الهيئة بعمل التحديثات بشكل مستمر على التطبيق الإلكتروني وذلك لزيادة التنظيم والإحكام في تطبيق القوانين، كما تستدعي الحاجة إلى التغيير والتطوير ليتماشى مع تلبية جميع متطلبات وتطلعات المستخدمين لتحقيق الهدف الأسمى له، ومن هذه التحديثات:

خدمة تعريف رقم الجوال مباشرة من توكلنا.

يتيح التطبيق تسجيل العمالة الوافدة دون النظر للحالة النظامية لهم.

يتم الدخول عبر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) لتحديث الإصدار الموجود لدى المواطن من تطبق توكلنا للاستفادة من تلك الخدمات الجديدة.

التعريف برقم الجوال

يتم تزكية أي شخص للعمل بالمملكة دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني وعمل حساب جديد عبر منصة ابشر، ويعتبر ذلك اختصارا للوقت والمجهود، وتيسيرا على المستخدمين للتطبيق، حيث يتم تعريف المواطن مباشرة من خلال رقم الجوال الخاص به، كما يتم إعادة تعريفة على التطبيق في حال قام بتغيير رقم الهاتف النقال له.

عرض الصكوك والوكالات برقم الهوية

وتكون للمواطن وأيضا للمقيم والتي يتم استعراض أي وكالة أو صكوك تكون لدى المواطن والتي تكون مسجلة لدى وزارة العدل بالمملكة، وذلك باستخدام رقم الهوية فقط، ويتم حفظ الصك بخاصية بي دي اف، والذي تظهر عليه جميع البيانات الخاصة به.

العمالة الوافدة

يتم متابعة الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل العمالة الوافدة داخل المملكة من خلال هذا التطبيق، وكذلك مخالفي القوانين، وقد قامت المملكة مؤخرا بإلغاء نظام الكفيل ووضع عدد من القوانين الأخرى التي تنظم عمل العمالة الوافدة في داخلها.