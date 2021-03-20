باريس تبدأ إغلاقا لوقف انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن هذا الإغلاق سيكون أخف من عمليات الإغلاق السابقة، لافتة إلى فرض القيود الجديدة فى 16 منطقة إدارية، يجب إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية، ويُسمح فقط لمتاجر الكتب والموسيقى بالبقاء مفتوحة.
ويمكن للمدارس الفرنسية استقبال الطلاب، كما يسمح للأشخاص بالتنقل فى الخارج، ولكن فى نطاق 10 كيلومترات فقط من مكان إقامتهم.
ويعد الوضع فى منطقة باريس الكبرى مثيرًا للقلق بشكل خاص، حيث تم نقل المرضى إلى المستشفيات فى أجزاء أخرى من البلاد بسبب نقص القدرات فى وحدات العناية المركزة.
وارتفع عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة فى غضون أسبوع إلى حوالى 450 إصابة فى منطقة باريس الكبرى.
وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، يوم الخميس: "نعرف سبب هذه الموجة الثالثة وهو وصول ما يسمى بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا، والتى تمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات".
وحذر كاستيكس من أن "هذه الإجراءات يمكن أن تمتد إلى أجزاء أخرى من البلاد".
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