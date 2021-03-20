ألمانيا تتخطى 16 ألف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم السبت، عن ارتفاع أعداد الإصابة اليومية المؤكدة بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 16.033 حالة، ما يرفع إجمالى حصيلة المصابين فى البلاد إلى 2.645.783 إصابة مؤكدة منذ بدء الجائحة.





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