أقال البيت الأبيض خمسة موظفين بسبب تعاطي الماريجوانا ، حتى بعد الإعلان عن سياسة أكثر تساهلا تجاه الاستخدام السابق لهذا المخدر قبل بضعة أسابيع.
ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تغريدة يوم الجمعة تؤكد فصل الموظفين الخمسة بعد أن ذكرت صحيفة ديلي بيست أنه تم وقف عشرات الموظفين عن العمل أو طُلب منهم الاستقالة أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد بسبب استخدام الماريجوانا في الماضي.
وقالت ساكي على تويتر “أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض.
“وخلاصة القول هي إن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم ، لم يعد خمسة أشخاص ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض يعملون نتيجة لهذه السياسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب تعاطي الماريجوانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.