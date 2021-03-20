هل أنت من راغبي الانضمام إلي نظام فارس لكي تستطيع أستخدام حدماته لذلك في هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة التسجيل في نظام فارس لما يقدم من خدمات عديدة،بما في ذلك بدلات الموظفين. استفسارات عن أي موظف. يُطلب من الموظفين مباشرة طرح أسباب إجازتهم. الاستفسار عن الطلبات المقدمة من الموظفين.

أما الموظف فيمكنه الاستفادة من الخدمات التالية: تقديم طلب إجازة. تقدم بطلب للحصول على البدلات. تمديد أو مقاطعة إجازته. يطلب تغيير فترة الإجازة التي يحصل عليها كما ذكر في النقطة السابقة. يستفسر عن كشوف المرتبات. يستفسر عن بيانات المهمة أثناء تواجده في منزله. يستفسر عن أي خدمات معلقة تتعلق به. يطلب الإحالة إلى المعاش. يستفسر عن البيانات الموظفين وسجلاتهم التاريخية.

طريقة التسجيل في نظام فارس

طريقة التسجيل في نظام فارس سهلة وبسيطة كل ما عليك فعله هو أتباع هذه الخطوات البسيطة لكي يتسني عليك التسجيل.

يجب على المعلم الدخول إلى موقع المنصة

يجب على المعلم أو الموظف التسجيل في نظام الخدمة من التسجيل في نظام فارس .

قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لكل كشف

سيتلقى الموظف رسالة تؤكد رقم هاتفه المحمول.

يجب على الموظف تفعيل المستخدم وكتابة الأرقام التي تلقاها في الرسالة التي تلقاها على الهاتف حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

سيجد أمامه صفحة جديدة ، يطلب منه تغيير كلمة المرور الخاصة به بكلمة مرور جديدة

بعد إتمام الخطوات السابقة يمكنه الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام فارس

تعرفنا في هذا المقال علي طريقة التسجيل في نظام فارس وإذا كان لديك أي مشاكل في عملية تسجيل الدخول لا تتردد في ترك تعليق لنا بالمشكلة التي تواجهك وسوف نرد عليك في أقرب وقت