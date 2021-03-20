لإثبات أمانه.. رئيس كولومبيا يعلن استعداده لتلقى لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - وقال دوكى خلال لقاء مع وزير الصحة الكولومبى فرناندو رويز، إنه إذا كان تلقيه اللقاح سيؤدى إلى الاطمئنان بشأن أمان اللقاح، فإنه مستعد لتقيه.
يذكر أن كولومبيا سجلت أكثر من 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 60 ألف وفاة. وخلال حملة التطعيم فى البلاد تم توزيع أكثر من مليون جرعة على السكان.
وكان العديد من الدول الأوروبية قد أعلنت عن تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تسجيل وفيات بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، مما أثار مخاوف بشأن آثاره الجانبية.
وقرر بعض الدول استئناف استخدام اللقاح بعد أن أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن حالات التجلط الدموى ليست ناجمة عن اللقاح
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