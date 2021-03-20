روسيا تستبعد موافقة أوروبا على لقاح سبوتنيك المضاد لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحفية "برلينر تسايتونج" الألمانية، قال كيريل ديميترييف، رئيس الصندوق أنه "إذا تمت الموافقة عليه - ربما بعد يونيو- فيمكننا تقديم حوالى 100 مليون جرعة لـ 50 مليون شخص فى الاتحاد الأوروبى فى غضون ثلاثة أو أربعة أشهر".

وتتوقع روسيا حدوث هذا بعد موافقة المجر، ودول أخرى فى الاتحاد الأوروبى على استخدام لقاح "سبوتنيك فى" بغض النظر عن قرار وكالة الأدوية الأوروبية، حيث أشار ديميترييف إلى أن روسيا يمكن أن ترسل لقاحات لهذه الدول فى أبريل.

وأضاف: "نتوقع الآن وفدًا من وكالة الأدوية الأوروبية فى منتصف أبريل، ونأمل أن يكون القرار بشأن "سبوتنيك فى" قرارًا علمياً بحتًا ، وليس قراراً سياسياً".

وأكد ديميترييف، الذى يرأس الصندوق المسؤول عن التوزيع الدولي لـ"سبوتنيك فى" خططًا لإنتاج اللقاح فى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبى الأخرى.