رئيس أفغانستان يعلن إقالة وزير الداخلية بعد تصاعد هجمات تستهدف الأمن

جدة - نرمين السيد - أقال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، وزير داخلية أفغانستان مسعود أندرابى، وذلك بعد سلسلة هجمات على قوات الأمن، حسبما أعلن مجلس الأمن القومى الأفغانى فى بيان له، أمس الجمعة.





وأشار البيان إلى تعيين رئيس أركان الجيش الجنرال ياسين ضياء، قائمًا بأعمال وزير الدفاع، لحين شفاء أسد الله خالد من مرض يعالج منه منذ شهور. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن إقالة وزير الداخلية، إلا أن مسؤولاً أمنيًا كبيرًا قال إن "أندرابى فشل فى إلقاء القبض على قائد ميليشيا أسقطت قواته طائرة هليكوبتر فى إقليم وردك بوسط البلاد أول أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل 9 من أفراد قوات الأمن"، حسبما نقلت "رويترز". وأضاف المسؤول أن غنى كلف أندرابى منذ أسابيع بالقبض على زعيم الميليشيا، المسؤول أيضاً عن عدد من الهجمات الأخرى على قوات الأمن فى الشهور الأخيرة.

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