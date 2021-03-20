تقديم طلبات مساعدة مالية وإعفاء من القروض والديون والعلاج للمواطنين بالسعودية إلى الديوان الملكي

الديوان الملكي السعودي هو أحد أهم الهيئات التي لها دور بارز في تقديم عدة خدمات تخص المواطن داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم طلبات خاصة إلى الديوان الملكي السعودي لأغراض مختلفة يهتم بها المواطن السعودي الموجود علي أراضي المملكة هو أحد الاستعلامات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، نظراً لما يتعرض له البعض من أزمات مختلفة يمر بها خلال فترة حياته، وتتنوع مساعدات الديوان الملكي الذي يقف دائماً بجوار المواطنين الذين يواجهون مشاكل خاصة بقلة الدخل الشخص الخاص بهم، أو وجود بعض مبالغ الديون التي تتراكم ولا يستطيع المواطن سدادها، كما يحتاج الكثير إلى إجراء بعض العمليات الجراحية والتي تتطلب السفر إلى الخارج، ويعمل الديوان الملكي علي تقديم كافة الخدمات للأسر الأكثر استحقاقاً للمساعدة والأسر الأقل دخلاً والذين هم بحاجة إلى مساعدة حقيقة، ويوجد جهاز تنفيذي تابع للديوان الملكي يتلقى الكثير من الطلبات الداخلية سواء لشئون المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، أو للشئون الخارجية والدولية، ويقوم بالنظر في جميع الطلبات المقدمة والبت فيها في حالة استحقاق مساندة صاحب الطلب.

طريقة تقديم طلب شخصي عبر البوابة الإلكترونية للديوان الملكي

يستطيع الجميع من المواطنين في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب شخصي يطلب فيه ما يشاء سواء كان هذا الطلب خاص بالعلاج علي نفقة المملكة، أو لسداد بعض الديون الشخصية التي لا يقدر علي سدادها المواطن، أو للحصول علي مساعدة مالية عاجلة بسبب قلة الدخل العام للأسرة، ويتم تقديم طلب شخصي للديوان الملكي كالتالي:

يتم إرسال برقية مساعدة مالية أو شخصية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي: بوابة الديوان.

ثم يقوم كل مواطن بتسجيل البيانات الشخصية من الاسم الشخصي ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ومحل الإقامة الحالي.

إدخال رقم الرمز المرئي للدخول إلكترونياً علي الموقع، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالديوان الملكي بأعلي الموقع الإلكتروني.

ثم يقوم المواطن واختيار إرسال طلب شخصي، وتقديم طلب تفصيلي بالمساعدة المطلوبة، ثم ذكر السبب الذي تعرض له للوصول إلى هذه المشكلة موضحاً بوصف تفصيلي عن المساعدة المطلوبة، مع رفع جميع المستندات الشخصية الدالة علي الطلب المقدم.، ثم الضغط علي إرسال وتسجيل الطلب.

طريقة تقديم طلب شخصي عبر البريد السعودي للديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي طريقة سهلة أيضاً من أجل التقديم علي طلبات شخصية إلى الديوان الملكي السعودي عبر البريد الممتاز، ويتم ذلك من خلال قيام المواطن بكتابة طلب شخصي أو ما يسمي ببرقية مساعدة من الديوان الملكي، ثم يتم كتابة الخطاب موجهاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويشرح فيه كل فرد تفصيلياً نوع المساعدة المطلوبة، وإرفاق جميع المستندات الدالة علي صحة ما يقدمه من طلبات شخصية، ثم توجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وانتظار رد خاص من الديوان الملكي خلال وقت قصير بعد بحث الطلب المقدم من مسئولي المتابعة والتقييم داخل الديوان، الذين يتعاونون مع الجهات المختصة لمراجعة المستندات المقدمة من أجل التأكد من صحتها وأحقية كل فرد في الحصول علي المساعدة.

عنوان إرسال طلبات المساعدة إلى الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية

تيسيراً علي جميع المواطنين وفر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عنوان خاص لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة من أجل إرسال طلبات أو برقيات المساعدة الشخصية إلى الديوان الملكي، ويتم إرسال الطلب الخاص بكل مواطن موضحاً التفاصيل الكاملة الخاصة بالطلب المقدم علي عنوان البريد الخاص بالديوان الملكي التالي: الهدأ 7636، الرياض 12911، دولة المملكة العربية السعودية، ويتم إرسال جميع البرقيات والطلبات الشخصية علي هذا العنوان المحدد لجميع المواطنين.

أرقام الاتصال الرسمية علي الديوان الملكي

التواصل مع مسئولي الديوان الملكي السعودي للخدمات التي يقوم الأفراد بتقديمها للديوان، يمكن الاستعلام عنها من خلال الاتصال علي الرقم التالي 8004000000 وذلك لمن يقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم الاتصال لمن يقيم خارج المملكة العربية السعودية علي هذا الرقم 920030003 وذلك لأي خدمات شخصية أو طلبات مقدمة من جانب كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، علماً بأن الاتصال مجاني دون رسوم.