وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال ماسك أمام منتدى صينى بارز عبر الإنترنت: "هناك حافز قوى جدًا لنحافظ جيدًا على سرية أى معلومات"، مؤكدًا أنه "لو استُخدمت سيارات تسلا فى التجسس فى الصين أو أى مكان، لكانت الشركة قد أُغلقت".
وكانت المصادر أكدت، أمس الجمعة، أن الجيش الصينى منع سيارات تسلا من دخول مجمعاته، مرجعًا القرار إلى مخاوف أمنية من كاميرات مثبتة فى السيارات.
وفى تصريحاته أمام منتدى تنمية الصين، دعا ماسك إلى المزيد من الثقة المتبادلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.
وتأتى هذه القيود على تسلا من جانب الصين تزامنًا مع انعقاد اجتماعات دبلوماسية بين واشنطن وبكين فى آلاسكا، وذلك فى أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن منصبه فى يناير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس تسلا: اتهامات الجيش الصينى لسياراتنا بالتجسس وراء منعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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