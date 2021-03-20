رئيس تسلا: اتهامات الجيش الصينى لسياراتنا بالتجسس وراء منعها

جدة - نرمين السيد - قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، اليوم السبت، إن شركته كانت ستُغلق لو أن سياراتها الكهربائية تستخدم فى التجسس، وذلك فى أول تعليق له على أنباء بشأن قرار الجيش الصينى منع سيارات تسلا من دخول منشآته.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال ماسك أمام منتدى صينى بارز عبر الإنترنت: "هناك حافز قوى جدًا لنحافظ جيدًا على سرية أى معلومات"، مؤكدًا أنه "لو استُخدمت سيارات تسلا فى التجسس فى الصين أو أى مكان، لكانت الشركة قد أُغلقت".

وكانت المصادر أكدت، أمس الجمعة، أن الجيش الصينى منع سيارات تسلا من دخول مجمعاته، مرجعًا القرار إلى مخاوف أمنية من كاميرات مثبتة فى السيارات.

وفى تصريحاته أمام منتدى تنمية الصين، دعا ماسك إلى المزيد من الثقة المتبادلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وتأتى هذه القيود على تسلا من جانب الصين تزامنًا مع انعقاد اجتماعات دبلوماسية بين واشنطن وبكين فى آلاسكا، وذلك فى أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن منصبه فى يناير.