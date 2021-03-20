البرهان: ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنى السودان

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، أن القوات المسلحة تقوم بالدفاع عن حدود البلاد مع قوات الدعم السريع، مشيدًا بدور قوات الدعم السريع فى إرساء الأمن فى السودان.





وحسبما نقلت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة، تعهد البرهان بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنى السودان، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع هى جزء أصيل من القوات المسلحة السودانية.

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