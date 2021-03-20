بسبب كورونا.. إغلاق نادى ترامب فى فلوريدا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، يقيم الرئيس الجمهورى السابق فى مارالاجو منذ مغادرته البيت الأبيض فى 20 يناير الماضى. وقالت إدارة النادى فى رسالة عبر صحيفة "واشنطن بوست": "نظرًا إلى أن بعضًا من موظفينا ثبتت بالآونة الأخيرة إصابتهم بكوفيد-19، فإننا نعلق مؤقتًا الخدمات فى نادى الشاطئ وصالة الطعام"، ولم يتم تحديد عدد المصابين.

وكان ترامب أصيب بفيروس كورونا أوائل أكتوبر الماضى، ونقل إلى المستشفى لبضعة أيام ثم تلقى وزوجته ميلانيا تطعيمًا فى يناير الماضى.

وأشارت إدارة النادى إلى بقاء خدمات أخرى فى النادى مفتوحة، مؤكدة اتخاذ "كل الإجراءات المناسبة وفقاً لتوجيهات" السلطات الصحية الاتحادية لتعقيم المبنى.

وكانت مقاطعة بالم بيتش أرسلت تحذيرًا إلى النادى فى يناير الماضى، بعد أن أظهرت صور أن هناك ضيوفًا لا يضعون كمامات واقية فى حفل رأس السنة.