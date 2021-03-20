جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، يقيم الرئيس الجمهورى السابق فى مارالاجو منذ مغادرته البيت الأبيض فى 20 يناير الماضى. وقالت إدارة النادى فى رسالة عبر صحيفة "واشنطن بوست": "نظرًا إلى أن بعضًا من موظفينا ثبتت بالآونة الأخيرة إصابتهم بكوفيد-19، فإننا نعلق مؤقتًا الخدمات فى نادى الشاطئ وصالة الطعام"، ولم يتم تحديد عدد المصابين.
وكان ترامب أصيب بفيروس كورونا أوائل أكتوبر الماضى، ونقل إلى المستشفى لبضعة أيام ثم تلقى وزوجته ميلانيا تطعيمًا فى يناير الماضى.
وأشارت إدارة النادى إلى بقاء خدمات أخرى فى النادى مفتوحة، مؤكدة اتخاذ "كل الإجراءات المناسبة وفقاً لتوجيهات" السلطات الصحية الاتحادية لتعقيم المبنى.
وكانت مقاطعة بالم بيتش أرسلت تحذيرًا إلى النادى فى يناير الماضى، بعد أن أظهرت صور أن هناك ضيوفًا لا يضعون كمامات واقية فى حفل رأس السنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. إغلاق نادى ترامب فى فلوريدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.