مصرع 14 شخصا وإصابة 31 جراء تحطم حافلة وسط سريلانكا

قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء حادث سقوط حافلة ركاب في منحدر وقع، اليوم السبت، وسط سريلانكا.

وقالت مصادر في الشرطة المحلية إن الحافلة سقطت من منحدر قرب بلدة باسارا على بعد 240 كيلومترا شرقي عاصمة البلاد مدينة كولومبو.

وصرح المتحدث باسم الشرطة، أجيث روحانا، أن التحقيق الأولي أظهر أن أسباب الحادث تعود إلى إهمال السائق، مضيفا أن السائق كان من بين القتلى.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 70 راكبا كانوا على متن الحافلة.