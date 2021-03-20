زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ولاية أرزينجان التركية

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ولاية أرزينجان شرق تركيا، صباح اليوم السبت. وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، في بيان، إن الزلزال وقع في قضاء ”كيماه“ التابع لأرزينجان، مؤكدة أن الزلزال وقع في الساعة 8.51 بالتوقيت المحلي (5.51 تغ)، وبلغ عمقه 7.01 كيلومتر، وفق وكالة الأناضول الرسمية. ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر عقب الزلزال.

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