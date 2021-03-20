روسيا تؤجل إطلاق الصاروخ سويوز-2.1 إيه

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، عن تأجيل إطلاق الصاروخ سويوز-2.1إيه إلى يوم غد الأحد، وذلك بسبب ارتفاع في الجهد الكهربائي.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، قوله إن البلاد أرجأت إطلاق الصاروخ سويوز-2.1إيه إلى الأحد.
ونسبت الوكالة إلى روغوزين قوله إن قرار التأجيل اتُخذ بسبب حدوث ارتفاع للجهد الكهربائي قبل الموعد المقرر للإطلاق من قاعدة بايكونور في كازاخستان.
وأشارت الوكالة وفقا لرويترز إلى أن إطلاق الصاروخ، الذي من المتوقع أن يحمل 38 قمرا صناعيا معظمها مصنوع خارج روسيا، سيكون في الساعة 0607 بتوقيت غرينتش الأحد.
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