الفلبين: مقتل 5 من رجال الشرطة فى اشتباك مع متمردين شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد الشرطة الفلبينية، اليوم السبت، مقتل 5 من أفراد الشرطة وإصابة 2 آخرين فى اشتباكات مع المتمردين الشيوعيين فى قرية نائية فى بلدة "لابو" بإقليم كامارينيس نورت، شرق الفلبين.





وقال جوانشو إيبيس، قائد شرطة بلدة لابو، إن رجال الشرطة كانوا فى دورية فى قرية "دوماجمانج" عندما تصدوا لمجموعة من المسلحين، مما أدى لنشوب القتال. وكان الرئيس رودريجو دوتيرتى، أمر رجال الشرطة والجيش بقتل المتمردين الشيوعيين، ردًا على هجماتهم المستمرة منذ 2017.

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