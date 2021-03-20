عاجل.. تحذير من تسونامى بعد زلزال بقوة 7.2 درجة شمال شرق اليابان

جدة - نرمين السيد - وبالمثل، كانت نيوزيلندا أصدرت تعميما، أمس الجمعة، بإخلاء السكان من مناطق ساحلية بعد رصد أمواج مد "تسونامى" إثر الزلزال العنيف الذى وقع صباح أمس الجمعة على بعد 1000 كيلومتر من سواحلها، مشيرة إلى زوال الخطر.

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