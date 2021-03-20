روسيا تقترب من 400 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، تسجيل 9.632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 1.728 فى العاصمة موسكو وحدها، ما يرفع حصيلة الإصابات بالوباء فى البلاد إلى أربعة ملايين و447 ألفًا و570 حالة مؤكدة منذ بدء الجائحة.





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