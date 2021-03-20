عروض تمويل مصرف الراجحي للسيارات 2021

يقدم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، العديد من العروض لتقسيط السيارات للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وذلك عبر برامج تمويلية عدّة، تتوافق جميعها مع الشريعة الإسلامية، حيث يهدف المصرف لتسهيل الإجراءات على العملاء بإتاحة أقساط مريحة لا تمثل عبئا على المشتري. ونرصد في السطور التالية، أنظمة التقسيط للسيارات لدى مصرف الراجحي.

عروض الراجحي للسيارات

هناك العديد من أنظمة تقسيط السيارات في مصرف الراجحي، التي تتوافق جميعها مع الشريعة الإسلامية، ويأتي على رأسها:

نظام المرابحة.

نظام الإيجار التمليكي.

شروط تمويل السيارات بالتقسيط في الراجحي

حدد مصرف الراجحي شروط الحصول على السيارة لكافة عملاء بنك الراجحي وذلك بالتقسيط على عدة سنوات، وفق الآتي:

يتم الحصول على السيارة بالتقسيط المريح من المصرف، بشرط تحويل الراتب على البنك.

يجب ألا يقل الدخل للسعوديين عن 20 ألف ريال شهريا.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاما وقت التقديم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما وقت التقديم.

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب بمصرف الراجحي.

أن يكون لدى المتقدم هوية سارية المفعول.

مميزات التمويل بالتقسيط من بنك الراجحي

هناك العديد من الأمور التي تميز نظام تمويل السيارة بالتقسيط من مصرف الراجحي، نرصدها في النقاط الآتية:

يتميز نظام التمويل بالتقسيط (التمويل بالمرابحة) بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية.

يتميز النظام بحرية البيع والشراء لمالك السيارة (لا يلتزم بوقت معين لبيعها).

وتعتمد الفكرة على شراء المصرف السيارة من أحد المعارض المعتمدة لديه، ثم يقوم بتقسيطها للعميل مع هامش ربح بسيط.

يتميز هذا النوع من التمويل بأن هامش الربح تنافسي للغاية، مقارنة بعدد سنوات التقسيط.

عروض الراجحي للتمويل

التمويل الإيجاري المنتهي بالتمليك في مصرف الراجحي

يعد نظام التمويل الإيجاري المنتهي بالتمليك، أحد أهم أنظمة مصرف الراجحي التي يفضلها العديد من العملاء، نظرا لما تقدمه من امتيازات عديدة.