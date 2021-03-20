عبر تردد قناة السعودية الرياضية 2021 تابع الدوري السعودي KSA Sports التميز والصدارة

تردد قناة السعودية الرياضية، من الترددات التي نالت إعجاب جماهير ومحبي الرياضة بالوطن العربي، فهي تبحث دائماً عن التميز والصدارة من حيث المحتوي المقدم عبر شاشتها، لذلك ملكت حقوق بث عدد من البطولات الدولية مثل بطولة كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، كما تذيع مباريات البطولة العربية وعدد من مسابقات الخيل والسيارات وسباقات الهجن، لذا حجزت قناة السعودية الرياضية مكانها في الصف الأول بين القنوات الرياضية العربية المتميزة.

القمر الصناعي النايل سات التردد SD 12149، HD12284 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500

القنوات الرياضية السعودية

يبحث الكثيرين من محبي الرياضة وخاصةً كرة القدم، عن تردد القنوات الرياضية السعودية، التي تنقل مباريات الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي، فهي الملاذ المجاني لمتابعة أهم المباريات على مدار الأربع العشرين ساعة، فمنذ انطلاق قنوات KSA Sports عام 2002 وحتي الآن، حيث تهتم قناة السعودية الرياضية بمتابعي قنواته، وتنتقي المتميز لتقديمه عبر شاشتها لجذب أكبر عدد من مشاهديها من المحيط حتي الخليج.

مباراة الرائد ضد الاتحاد :- الساعة 3,15 عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة 4,15 عصراً بتوقيت مكة. مباراة الاتفاق ضد الفيصلي :- الساعة 5,30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 6,30 مساءً بتوقيت مكة. مباراة الفتح ضد الأهلي :- الساعة 5,30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 6,30 مساءً بتوقيت مكة. مباراة الشباب ضد التعاون :- الساعة 5,40 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 6,40 مساءً بتوقيت مكة. مباراة الهلال ضد القادسية :- الساعة 7,45 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8,45 مساءً بتوقيت مكة. مباراة النصر ضد الباطن :- الساعة 7,45 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8,45 مساءً بتوقيت مكة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 23 13 6 4 7 20:44 24 45 2 الشباب 23 13 6 4 7 28:46 18 45 3 الاتحاد 23 11 8 4 7 25:36 11 41 4 التعاون 23 9 8 6 7 19:27 8 35 5 الأهلي 23 10 5 8 7 37:35 -2 35 6 النصر 23 9 6 8 7 30:33 3 33 7 الإتفاق 23 9 5 9 7 37:36 -1 32 8 القادسية 23 7 10 6 7 37:36 -1 31 9 أبها 24 9 4 11 6 40:34 -6 31 10 الفيصلي 23 7 9 7 7 29:30 1 30 11 الرائد 23 8 4 11 7 34:34 0 28 12 الباطن 23 7 7 9 7 36:34 -2 28 13 الفتح 23 8 4 11 7 43:36 -7 28 14 الوحدة 24 8 3 13 6 48:35 -13 27 15 ضمك 23 5 6 12 7 40:29 -11 21 16 العين 23 4 5 14 7 48:26 -22 17

الدوري السعودي للمحترفين.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس السوبر السعودي.

كأس ملك إسبانيا.

كأس السوبر الإسباني.

كأس السوبر الإيطالي.

مباريات اليوم بالجولة 24 في الدوري السعوديترتيب الفرق في الدوري السعودي 2021البطولات المنقولة عبر تردد السعودية الرياضية