تحميل لعبة ماين كرافت 2021 مجانا Minecraft أخر اصدار بدون فيزا

تحميل لعبة ماين كرافت 2021 مجانا، لعبة Minecraft من أشهر الألعاب وللعلم فأن شهرة هذه اللعبة الواسعة ترجع لكونها واحدة من الألعاب التي تساعد على التخلص من الطاقة السلبية الموجودة دائماً عند صغار السن وحتى فئة الشباب، والتي يكون القتال والضرب هو الطريقة الوحيدة للتخلص منها، والذي إن تم في الحقيقة فإنه يسبب الأذى للأخرين.

ولكن في هذه اللعبة يقاتل اللاعبين مجموعة كبيرة من الأعداء، وتوفر اللعبة مجموعة خيارات تجعل عملية القتال أكثر متعة مثل: إمكانية بناء مجموعة من الحصون المختلفة واستخدام أسلحة متنوعة، وكل فترة تقوم الشركة المنتجة للعبة ماين كرافت بعمل بعض التحديثات التي تجعل اللعبة دائماً في المقدمة.

تحميل لعبة ماين كرافت 2021 مجانا Minecraft

نقدم لكم هنا خطوات بسيطة تمكنكم من تحميل لعبة إلكترونية من الألعاب المشهورة في الوقت الحالي وهذه اللعبة هي لعبة ماين كرافت:

في البداية يجب الدخول على موقع Minecraft.net وهذا لنحصل على برنامج التشغيل.

يظهر بعد ذلك في الجهة اليمنى من الصفحة ثلاثة خيارات هي (تنزيل ماين كرافت) و(تشغيل الإصدار التجريبي) و(هل اشتريت اللعبة بالفعل؟ نزلها من هنا)، وحينها يتم الضغط على آخر اختيار.

يتم الضغط على Minecraft.msi أو Minecraft.exe، وذلك ليتم تحميل اللعبة وهذا إن كانت التحميل يتم على نظام ويندوز، أما في حالة الانظمة الاخرى يتم الضغط على هذا الاختيار (إظهار جميع المنصات) ليتم اختيار رابط الملف المناسب للنظام المراد تحميل اللعبة عليه.

بعد تحميل الملف يتم فتحه لكي تتم عملية تثبيت اللعبة، حيث تظهر عدة إرشادات بإتباعها تتم عملية التثبيت بكل سهولة، وفي حالة وجود أي مشاكل أثناء عملية التثبيت، يمكن طلب المساعدة بالدخول علي موقع اللعبة

يتم فتح برنامج التشغيل بعد الانتهاء من تثبيت اللعبة، وعندها يطلب البرنامج بعد البيانات ليتم التأكد من شراء اللعبة، وحينها يجب الضغط على (تسجيل الدخول) لأنه لم يتم شراء اللعبة بالفعل.

بعد الضغط على تسجيل الدخول يتم الانتقال إلى نافذة إنترنت أخرى والدخول في موقع موجانج ليتم إنشاء حساب جديد.

يجب اتباع الإرشادات التي تظهر على موقع موجانج، وكذلك ملأ البيانات مثل عنوان البريد الإلكتروني حتى يتم تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد بنجاح.

كيفية تنزيل Minecraft 2021