حساب المواطن يوضح: التسجيل في برنامج ريف لا يوقف الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن التسجيل في برنامج ريف لا يُعني بالضرورة انقطاع الدعم عن المستفيدين من البرنامج، ولكن ينبغي أن تتحقق كافة شروط ومعايير الاستحقاق والأهلية.

وأشار البرنامج، أن المستفيد الذي يحصل على دخل إضافي، ينبغي أن يُدخل كافة المعلومات المتعلقة به، سواء نوعه، أو مصدره أيضًا، على أن يتم حسابه في إطار قيمة الدخل في البرنامج، وعند توافر معايير الأهلية والاستحقاق، يمكن في الحال الحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن حاسبة الدعم التقديرية يمكن الاعتماد عليها في معرفة قيمة الاستحقاق، وكان ذلك من خلال الرد على أحد الأسئلة الواردة إلى حساب خدمة المستفيدين.

وفي نفس السياق، كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أطلقت بوابة ريف والموجهة لصالح المستفيدين من برنامج التنمية الريفية، حتى يستطيعون التسجيل والحصول على القيمة المالية المطروحة لهم، علمًا بأن التسجيل يتم من خلال الإنترنت، عن طريق إنشاء حساب في البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، وإدخال البيانات المطلوبة، وعلى رأسها رقم الحساب البنكي، ثم يتم تفعيل الحساب عن طريق رقم الجوال.

وأكدت الوزارة، أن الهدف من إطلاق البرنامج هو العمل على تحسين الخدمات الزراعية والريفية، والتي من شأنها تساعد في تحسين مستوى المعيشة لدى المزارعين الصغار، وتحسين أنماط حياتهم، وبالأخص المتخصصين في تربية النحل، والمحاصيل الزراعية من بينها الفاكهة.