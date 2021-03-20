عاجل.. إصابة رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت باكستان، اليوم السبت، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة وفيات الوباء فى البلد الآسيوى إلى 13 ألفا و799 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.
كما أعلن المركز الوطنى للقيادة والعمليات فى باكستان، تسجيل 3.876 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 623 ألفا و135 حالة.
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