الاتحاد الأوروبى يصر على احتكار اللقاحات ويلوح بتجميد صادرات أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، بوقف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلقى الاتحاد الأوروبى شحناته أولاً، فى تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات واحتكار الدول الثرية للقاحات على حساب الفقراء حول العالم.





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