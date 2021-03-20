عاجل.. اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، حذر التحالف العربى من استمرار محاولات الحوثيين لاستهداف المدنيين، مؤكدًا على اتخاذ قوات التحالف الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية التى تشنها ميليشيات الحوثى من الأراضى اليمنية.

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