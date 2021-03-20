وفى تغريدة عبر موقع "تويتر"، كتبت بساكى: "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا فى الماضى لن يؤدى تلقائيًا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة فى البيت الأبيض".
وأشارت متحدثة الإدارة الأمريكية إلى أنه نتيجة لذلك، سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة فى الإدارة الأمريكية ممن لم يكونوا ليستمروا فى العمل فى الماضى بنفس المستوى من التعاطى.
وتابعت ساكى: "خلاصة القول هى: من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، خمسة أشخاص فقط ممن بدأوا العمل فى البيت الأبيض لم يعودوا يعملون نتيجة لهذه السياسة".
وكان عدد من الولايات الأمريكية عملوا بتقنين الماريجوانا، فيما تخطط ولايات أخرى لإلغاء تجريمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساكى: 5 من موظفى البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطى المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.