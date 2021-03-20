ساكى: 5 من موظفى البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطى المخدرات

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، مساء أمس الجمعة، أن 5 أشخاص فقدوا وظائفهم فى البيت الأبيض بسبب تعاطى المخدرات فى الماضى، وذلك على الرغم من السياسة الأقل تقييدًا بشأن الماريجوانا فى عهد الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.





وفى تغريدة عبر موقع "تويتر"، كتبت بساكى: "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا فى الماضى لن يؤدى تلقائيًا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة فى البيت الأبيض".

وأشارت متحدثة الإدارة الأمريكية إلى أنه نتيجة لذلك، سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة فى الإدارة الأمريكية ممن لم يكونوا ليستمروا فى العمل فى الماضى بنفس المستوى من التعاطى.

وتابعت ساكى: "خلاصة القول هى: من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، خمسة أشخاص فقط ممن بدأوا العمل فى البيت الأبيض لم يعودوا يعملون نتيجة لهذه السياسة".

وكان عدد من الولايات الأمريكية عملوا بتقنين الماريجوانا، فيما تخطط ولايات أخرى لإلغاء تجريمها.